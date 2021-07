Emmanuel Carrère: "Estoy harto de la autobiografía"

"Pues no va a suceder", dice cuando le expresamos el deseo de leer Yoga tal como el autor la concibió, una versión que nunca ha salido a la luz ni se prevé que lo haga. "No es un manuscrito que pueda quemarse, es un fichero".

Es un lunes frío y húmedo; Carrère se ha levantado, como cada día, a las siete de la mañana, se ha hecho un té y ha pasado unos minutos en un estado de duermevela en la cama, ha hecho un poco de yoga y se ha puesto en marcha. Es la rutina diaria; cada día, además, toma litio, el medicamento que, como describe en Yoga, le ha ayudado a salir del hoyo.

"Estoy en condiciones de dar noticias más bien buenas a quienes se interesen por mí", confirma, y piensa en los lectores preocupados por su salud, la salud de "este viejo amigo un poco pesado que siempre habla de él y que incordia con las historias sobre si un día se siente bien y al siguiente mal", según su descripción de sí mismo.

"Durante unos años, que fueron felices, tenía la impresión de encaminarme hacia un estado de quietud que parecía estabilizarse", explica. "De los años de crisis que vinieron después aprendí que no hay que fiarse mucho. La alegría no es una ilusión, pero su permanencia sí lo es. Hay que aceptar la precariedad".

"Es perturbador: fue la química la que me ayudó a remontar. Ni el psicoanálisis ni la meditación"

Si la versión de Yoga archivada en el ordenador de Carrère nunca se publicó fue porque la periodista Hélène Devynck, su esposa entre 2011 y 2020, le exigió que borrara todas las menciones a ella y Carrère se vio obligado a rehacer el libro. Devynck podía exigirlo en virtud de una cláusula de los papeles del divorcio que le concedía a ella el derecho a vetar cualquier pasaje de las obras del escritor en el que ella apareciese.

"Me dijo: ´Para divorciarnos debes firmar esto", alega Carrère. "Y, honestamente, yo no pensaba que sus demandas serían tan radicales".

Cuando Yoga se publicó en Francia, a finales de agosto, muchos lectores notaron algo raro. El libro contiene varias historias: un "librito risueño y sutil" sobre el yoga y la meditación, un reportaje sobre los inmigrantes en una isla griega, la crónica de unos años en la vida de un hombre con las muertes de amigos y conocidos, con sus amores y sus obsesiones.

Pero el núcleo es la caída del narrador en una depresión profunda, depresión que le llevó a ser ingresado en un hospital psiquiátrico donde los médicos le sometieron a un tratamiento de electrochoques. Al final no fue el psicoanálisis ni la meditación lo que le salvaron, sino la psiquiatría: el ingreso en el hospital y las pastillas de litio. "En un momento de depresión profunda, es decir, lo que los psiquiatras llaman depresión melancólica —­melancólico no significa estar un poco triste, significa estar en el fondo de un abismo—, ni el psicoanálisis, ni la meditación fueron un auxilio", dice. "Lo que me ayudó a remontar fue la química. Y es perturbador pensar esto. Preferiría decir que todo fue fruto de un trabajo personal, de un trabajo existencial, filosófico y espiritual. Pero uno se da cuenta de que lo que le hace ir mejor es algo en lo que no hemos hecho ningún esfuerzo, en lo que prácticamente no hemos participado: unas moléculas que se han inyectado en nuestro cerebro y que hacen que el estado de nuestra conciencia y nuestro humor se haya modificado y que vayamos mejor".

El autor detalla en Yoga con precisión microscópica el impacto de la enfermedad en su mente y en su vida, pero en ningún momento el detonante de la depresión. Nada dice —o solo hace alusiones veladas— de la "crisis conyugal que", como precisa en la entrevista, "en gran parte produjo todo esto". Hay un vacío inmenso en el centro del relato, una elipsis narrativa que intrigaba y desconcertaba a los lectores.

"Digamos que, en un estado anterior, había en el libro cosas mucho más explícitas respecto a una crisis personal que a petición de mi exmujer, o más bien porque me lo exigió, tuve que cortar", explica Carrère. "Lo lamenté. Tuve que adaptarme. Y aceptar que el libro se organizase en torno a un blanco. Todo esto me condujo a realizar unos efectos de montaje un poco acrobáticos". ¿Cuánto eliminó? "Cuantitativamente no es enorme. Quizá una decena de páginas, y en lugares distintos. Pero así es: un libro en el que la regla de juego es extraña, una regla que, de alguna manera, no suscribí yo solo".

"Mi trabajo literario", apunta, "ha consistido en transformar una censura en una traba o restricción". Carrère usa la palabra francesa contrainte, que forma parte del vocabulario del Oulipo, el taller de literatura experimental fundado en los años sesenta por el escritor Raymond Queneau y el matemático François Le Lionnais. Un oulipiano ilustre, Georges Perec, escribió una novela sin la letra e: La disparition (que en su traducción al castellano, El secuestro, prescindía de la letra a). Emmanuel Carrère ha escrito otra sin uno de sus personajes principales.

Un narcisista obsesionado con ser un gran escritor

"Me gustaría ser un hombre bueno, ser un hombre volcado en los demás, me gustaría ser un hombre fiable", escribe Emmanuel Carrère en ´Yoga´. "Soy narcisista, inestable, lastrado por la obsesión de ser un gran escritor". Carrère intenta "ver las cosas como son", como reza uno de los principios del yoga que desgrana en la novela. A veces su honestidad adopta una forma humorística, como al confesar los celos por el éxito de Michel Houellebecq. "Es un sentimiento que no daña a nadie, pero es ridículo admitirlo porque es mezquino", dice en la entrevista con ´Babelia´. Un día le comunican que alguien a quien conoce ha muerto en el atentado de Charlie Hebdo, y admite sentir "un inmenso alivio" cuando descubre que no es uno de sus hijos ni nadie de su círculo cercano, sino un conocido con quien está empezando a trabar una amistad, el economista Bernard Maris. En el capítulo sobre la isla griega de Leros, Frederica, una norteamericana que ayuda a los inmigrantes, se describe a sí misma como "la voluntaria ideal, la que ahoga en altruismo su pesadumbre amorosa". Es un espejo de Carrère, como ella un náufrago existencial. Hay algo de mala conciencia de quien "lo tiene todo, absolutamente todo para ser feliz y se las ingenia para destruir esa felicidad y la de los suyos", como se lee en Yoga. "Freud", explica en la entrevista, "hace una distinción entre la desdicha ordinaria y la desdicha neurótica". La primera es externa: la enfermedad o la muerte, un revés laboral o económico. La segunda surge de nuestro interior. "Me he ahorrado bastante la desdicha ordinaria. Mis padres están vivos. He llegado a los 63 años sin ningún gran duelo. He ganado suficiente dinero. La vida ha sido más bien fácil para mí", dice. "En cambio, estoy más expuesto que otros a la desdicha neurótica. ¿Es algo burgués? No estoy seguro. Quizá, si uno vive en una lucha perpetua por la vida, no tendrá tanto tiempo para la neurosis. Pero creo que hay que respetar el sufrimiento propio".