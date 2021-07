Eminem busca su sitio

En esta disyuntiva parece inmerso Eminem en los últimos años: si en Kamikaze, su anterior álbum, se mostraba contrariado y celoso de las nuevas generaciones de raperos, con pataletas sin sentido contra Earl Sweatshirt o Tyler, the Creator, en los últimos meses hemos podido ver cómo invertía tiempo y dinero en sacar adelante el debut de Griselda, el colectivo que ha convulsionado el hip hop independiente, y cómo ha tardado muy poco tiempo en lanzar otro disco con un enfoque musical, lírico y personal considerablemente distinto de su predecesor.

Para los raperos cuarentones camino de los cincuenta no está siendo nada fácil el encaje en el hip hop del presente, sobre todo para aquellos que no se conforman con vivir de rentas del pasado, giras retrospectivas, reediciones o cameos endogámicos en grabaciones de compañeros de quinta.

Music To Be Murdered By es un intento interesante aunque desigual de corregir y reconducir los errores de Kamikaze.

Noticia Relacionada Notifica Ssa 1,743 decesos más por Covid

Desde el punto de vista sonoro el rapero deja claro que la versión más comercial de su propuesta ya no va a ninguna parte: ni atraerá nuevos fans a la causa, hoy ya más interesados en los popes del trap, en la bonanza que vive el cocaine rap o en la proyección del emo rap, ni conseguirá mantener la atención de los seguidores que se han ido alejando de su camino a medida que Slim Shady ganaba popularidad y perdía interés artístico.

Eminem deja de lado los samples obvios, las baladas lacrimógenas y los remakes de hits del pop-rock y se concentra, a excepción de puntuales salidas de tono pop, como Those Kinda Nights, junto a Ed Sheeran, en una propuesta más austera y lineal. La influencia de Griselda no es tan evidente en las canciones en sí como en la idea de que el hip hop crudo y sin concesiones vuelve a ser cool, atractivo y relevante. Pero es en el apartado lírico donde la estrella propone un golpe de timón más acusado. Entre la autocrítica y la toma de conciencia, propone aquí su particular disco de madurez, un catálogo de rimas en que asume errores, corrige salidas de tono, cambia el enfoque de las diatribas y templa su ira con el objetivo de encontrar con esmero y desesperación su sitio en el hip hop actual.