El Woodstock de los pobres

Estos meses ha causado admiración Summer of Soul, la película que recoge las actuaciones del Harlem Cultural Festival, aquel que coincidió con Woodstock. Pero no es el único documental que rescata filmaciones de música afroamericana de ese mismo año. Claro que Memphis ´69: the 1969 Memphis Country Blues Festival no cuenta con un intermediario como Questlove, que firma como director de Summer of Soul... aunque el baterista de The Roots no había nacido cuando se celebraron los conciertos de Harlem.

Memphis ´69: the 1969 Memphis Country Blues Festival no tiene intervenciones posteriores: es simplemente el material filmado por el disquero Gene Rosenthal, que se quedó sin dinero para montarlo y exhibirlo. Rescatado por el benemérito sello Fat Possum, está disponible en DVD y, al menos por ahora, accesible gratuitamente en YouTube. Fue la cuarta (y final) edición de un evento que buscaba honrar —a ser posible, en metálico— a los bluesmen históricos, que según el relato dominante, pusieron los cimientos para el rock y no se beneficiaron de ello. Mississippi Fred McDowell pasó la mayor parte de su vida cultivando la tierra como aparcero, sin salir del ciclo de dependencia respecto al arrendador. Furry Lewis, a pesar de usar una pierna artificial, estuvo décadas barriendo las calles de Memphis. Y se jubiló sin derecho a pensión.