El reto de escribir una novela

Meses antes de su publicación, Encrucijadas había despertado una expectación pocas veces vista en los círculos literarios dentro y fuera de Estados Unidos. La formidable operación de marketing montada alrededor del lanzamiento del libro desborda el ámbito de la cultura. Los suplementos literarios más prestigiosos del mundo le reservaron un espacio de privilegio antes de que la crítica se pronunciara acerca de la calidad de la novela (el declive de su trayectoria como escritor no auguraba nada bueno).

Varón. Heterosexual. Blanco. Miembro económicamente privilegiado de la clase media alta, obsesionado con la observación del comportamiento de las aves, especialista en levantar polémicas gratuitas que hacen de él fácil objetivo de burlas, como su desdén hacia programas de televisión inmensamente populares que se hacen eco de la importancia de su obra, o su aversión a internet, o su abierta hostilidad hacia las redes sociales. Protagonista de una trayectoria que en su momento culminante lo señaló como el escritor norteamericano vivo más importante de su tiempo. Autor de valiosos ensayos sobre el futuro de la literatura, en particular el destino de la novela como forma de representar la cultura en la era de la información. Ignorado por los más jóvenes, fuera del radar de quienes se mueven en la periferia del canon. No son las mejores credenciales en los tiempos que corren y sin embargo, pese a ello y pese a sí mismo, Jonathan Franzen (Western Springs, Illinois, 1959) acapara como nadie la atención de los medios con solo anunciar la aparición de una nueva novela suya.

"Me llama la atención el mensaje cristiano de que es malo ser poderoso y bueno ser débil"

En un ambiente en el que predomina el interés por toda forma de expresión marginal, el fenómeno resulta difícil de explicar. ¿Qué tiene que decir el viejo monstruo, heredero de los grandes dinosaurios de antaño, como Mailer, Vonnegut o Updike, todos ellos varones, heterosexuales y blancos, como él? Inicialmente, hubo dos tipos de reac­ciones. Los medios independientes, más en sintonía con las preocupaciones de las nuevas generaciones, lo tenían en el punto de mira, ávidos por condenarlo; los más asentados, como The New Yorker o The Atlantic, le otorgaban un voto de confianza de antemano, esperando lo mejor de él. Cuando por fin llegaron las críticas, el consenso ha sido unánime. Encrucijadas es una novela excelente, la mejor de Franzen.

La conversación tiene lugar en una elegante colonia en las afueras de Santa Cruz, California, donde el escritor vive en una casa suspendida sobre una vertiginosa garganta en cuyas paredes crece una frondosa flora que sirve de refugio a las innumerables especies de aves que el autor, experto conocedor de sus costumbres, no se cansa de observar.

—¿Cómo caracterizaría Encrucijadas?

—No hay nada verdaderamente extraordinario en este libro. Es una novela sin estridencias ni pirotecnias estilísticas ni alusiones satíricas al presente. Los personajes son gente normal y corriente con problemas normales y corrientes. Siguen teniendo interacciones cargadas de tensión, pero he bajado un poco la temperatura con respecto a los libros anteriores. Es el final de un largo proceso de abandono de las preocupaciones de orden político y la representación social del presente. En este libro soy fiel a mí mismo. Tengo mis opiniones, estoy atento a lo que ocurre en el mundo, soy un tipo brillante, leo sobre asuntos de actualidad acuciantes, pero en mi vida privada soy una persona normal y corriente.

El camino recorrido para llegar aquí no fue fácil. Tras dos novelas que se movían en la órbita del posmodernismo, Ciudad veintisiete (1988) y Movimiento fuerte (1992), Franzen llegó a la conclusión de que se encontraba en un callejón sin salida y dio un giro a su ficción. El resultado fue Las correcciones (2001), novela unánimemente celebrada por la crítica y el público que lo situó a la altura en la que sigue moviéndose hoy. Después vinieron Libertad (2010), que fue bien recibida, y Pureza (2015), novela duramente criticada en muchos sectores. Franzen repasa así su trayectoria: "Aunque supuso un cambio, Las correcciones se seguía moviendo en la órbita de lo que se hacía en la década de los sesenta y los setenta. El peso de la escritura seguía siendo excesivo. He cambiado mucho como escritor. De Thomas Pynchon y William Gaddis he pasado a Elena Ferrante y Alice Munro".