El que sabe de la muerte

Pero su función es emocionarnos profundamente al conocer a una humanidad desgraciada y temerosa. El estilo salmódico y en versículos visibles en la tipografía y esa opción por la ausencia de nombres propios para acudir a denominaciones genéricas, el padre, la madre, el hermano mayor o menor, la hermana…, son opciones que determinan todo lo escrito. El escritor se aleja de todo lo que escribe para percibirlo con la nitidez necesaria, quizá para dar sentido al encabezamiento de T. S. Eliot: “Ser consciente significa no estar en el tiempo”.

Y de ese tiempo, de una acumulación de historias, las contadas y las no contadas, salva el escritor muchas cosas: la mano de una estatua que puede ser la mano de la madre; los cadáveres de un desconocido y un hermano que fácilmente se intercambian; el personaje que, como Funes el memorioso, lo recuerda todo con precisión; los hermanos que, pensando que dentro de poco serán ciegos, no salían de casa porque así “cuando llegara la oscuridad no echarían de menos la variedad de lo perdido”; el hombre que persigue y encuentra a otro que dice ser su padre y lo acepta sabiendo que es falso. Todo esto y más lo asimila el lector conmovido con emoción y honda reflexión