El policía suizo que ayudó a los judíos

Cuando el mundo se despertó del horror del nazismo y comprendió la dimensión del Holocausto, el asesinato organizado de seis millones de seres humanos, una pregunta se convirtió en inevitable: ¿cómo es posible que cientos de miles de personas, ciudadanos ejemplares en muchos casos, participasen en un crimen tan descomunal? Pero, junto a esa pregunta, surgió una cuestión quizás más importante para lograr comprender la responsabilidad individual ante crímenes de masas: la posibilidad de decir no, negarse a participar, jugarse la vida o la carrera, el prestigio social, por ayudar a las víctimas en contra de la actuación de la mayoría.

El periodista Eyal Press en su libro Beautiful Souls ("Almas bellas", Farrar, Strauss and Giroux) y la historiadora Eva Fogelman en Conscience & Courage ("Conciencia y valor", Anchor Books) relatan las vidas de personas que ayudaron a judíos durante el Holocausto o, en el caso del ensayo de Press, también en otros momentos de horror colectivo, como las guerras que destruyeron la antigua Yugoslavia. El Estado de Israel creó en 1953 el título de Justo entre las Naciones para honrar a aquellos gentiles que salvaron a judíos, aunque no comenzó a otorgarse hasta los años sesenta por el Yad Vashem y no sin polémica: ¿por qué reconocer a unos pocos que hicieron el bien cuando la inmensa mayoría se dejó llevar por el mal? Hasta ahora, 27.921 personas han recibido ese título.