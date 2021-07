El poder artístico de las pesadillas

Allan McCollum, peso pesado del arte conceptual, lleva un tiempo coleccionando frases de autoayuda. Son pantallazos de películas, series, noticias y discursos políticos en los que se pronuncian mensajes reconfortantes, como "no te preocupes" o "todo irá bien". A día de hoy tiene más de 1.200, los que componen la serie An Ongoing Collection of Screengrabs with Reassuring Subtitles (2015-2021), que recientemente la galería Thomas Schulte de Berlín puso a la venta bajo el título Everything is Going to Be Ok. Hay 400 disponibles en internet. Miden 26 x 43 centímetros, van enmarcadas en madera negra y pueden comprarse por 700 euros cada una. Nada mal para un artista que se cotiza por miles de euros. Los beneficios van destinados a varias instituciones artísticas de la ciudad cuya existencia pende de un hilo por el coronavirus.

Sin duda, la intención es buena, aunque el apoyo moral se convierte a ratos en un parche. Hay quien ve en los abracitos de McCollum un mantra lleno de ironía. Otros son más optimistas y hablan de un canto positivo a la energía compartida. El mensaje es menos buenista y está lleno de matices. El artista lanza una crítica a la narrativa hollywoodiense que se apoya en el mito del héroe que nos salvará del desastre. También sugiere que la reiteración sin fin de los personajes dándose ánimos aniquila cualquier idea de "final feliz".