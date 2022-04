El libro de papel vive un bum gracias a TikTok, Instagram y YouTube

Los bookstagramers son la especie de Instagram que ama los libros, los cita y los presenta con fotos producidas según los cánones de esa red social. En TikTok habitan los bookstokers, mucho más jóvenes, histriónicos y pasionales, con un fondo irónico que les permite reírse de autores vivos y muertos y, sobre todo, de sí mismos. Y en YouTube campan los booktubers, veteranos en el negocio que hacen reseñas audiovisuales y mucho unboxing (un género en sí mismo en las redes sociales que consiste en abrir cajas con parsimonia y música dramática de fondo).

Unos y otros son muy rentables y han demostrado sobrada capacidad para resucitar catálogos editoriales que languidecían en un coma profundo. En España ha pasado con La canción de Aquiles, publicado en 2012 y recomendado por @aymansbooks, y con Éramos mentirosos (Salamandra), de E. Lockhart, que gracias a una reseña en TikTok de las hermanas Lee (@alifeofliterature) volvió a la lista de los más vendidos seis años después de su lanzamiento. La propia autora ha contado que no conseguía entender semejante resurrección hasta que sus hijos, usuarios de TikTok, le explicaron que se había viralizado bajo la etiqueta #booktok, un hashtag que supera los 15.000 millones de resultados. El argumento de la novela era perfecto para uno de los formatos más populares de esa red social: leer e hiperdramatizar frente a la cámara.

El gigante estadounidense Barnes & Noble informó a The New York Times que no daba abasto con la reedición de clásicos, sobre todo novela romántica, rescatados por estos influencers literarios, una tribu que suele dividirse en dos universos, los que tratan el libro como un objeto estético y los que entran en la trama, analizan los personajes y los textos y hacen reseñas más o menos sesudas. Unos invierten en atrezo y otros en tiempo de lectura. Su mayor beneficio son los envíos de libros que les hacen las editoriales. "Hay que cuidar los libros. Este tiene más de 10 años y cinco leídas encima. Tampoco los marco ni los escribo (...). Además, no se los presto absolutamente a nadie. Llámenme egoísta, pero son mi posesión material favorita", con esta videodeclaración de principios, @agusgrimmpitch, una booktoker argentina, arrasó con 77.500 likes. Esta booktoker parece coincidir con el filósofo Byung-Chul Han, que decía en No-cosas (Taurus, 2021): "El libro tiene un destino en tanto que es una cosa, una posesión, muestra marcas materiales que le prestan una historia. Un libro electrónico no es una cosa, sino información, no es una posesión, sino un acceso. Carece de edad, lugar, productor y propietario (...). Se leen sin las manos. El acto de hojear es táctil, algo constitutivo de toda relación. Sin el tacto físico no se crean vínculos".

Un informe de la consultoría PwC ya da por hecho que los libros impresos serán el único superviviente físico en la era digital de la industria del entretenimiento y la cultura. En opinión de Mike Shatzkin, analista de la industria editorial, el vigor del papel se explica porque, a diferencia del vídeo o la música donde la experiencia es casi idéntica, independientemente de que se consuman en un formato analógico o digital, los libros físicos ofrecen una vivencia más íntima que favorece la concentración, cansa menos la vista y ofrece referencias físicas: el grosor del ejemplar, los colores de la cubierta.

