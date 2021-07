El jardín secreto del arquitecto mexicano Luis Barragán

El secreto de una esquina en un barrio obrero de Ciudad de México, una esquina desapercibida y alejada de los famosos museos o grandes parques de la capital, estuvo durante décadas muy bien guardado en una bodega al otro lado del Atlántico, en Suiza. "¿Sabía usted que este jardín fue construido por el famoso arquitecto mexicano Luis Barragán?". Incrédulo, Francisco Pérez, administrador del jardín en esa esquina y del conjunto residencial que lo rodea con cinco edificios, llamado Cobre de México, se sorprende ante la pregunta. "¿Qué? No, no, yo he vivido acá toda mi vida", responde Pérez, un hombre de 47 años que nació y creció en este conjunto de 128 departamentos. "Esto fue construido por el dueño de una fábrica de cobre para sus obreros, Raúl Cano, pero no he escuchado de Barragán", asegura, mientras carga una bolsa de basura llena de hojas secas que recogió esa tarde en el jardín. De ese espacio abierto, construido en 1965, solo dice que lo cuida con particular atención porque "es de las únicas áreas verdes de mi colonia".

Pérez, segunda generación de una familia de obreros, y quién insiste en que lo llamen Paco, estalló en risas cuando vio por primera vez fotos del jardín en la nueva página web de la Barragan Foundation, la organización que guarda los miles de archivos del icónico arquitecto desde 1995. Allí también hay un plano original del viejo jardín que Paco limpia y cuida todos los días. "No sabía, y de haber sabido, lo hubiera presumido", dice Paco, quien es también representante de su colonia. "Si el año pasado tuve que pelear en el concejo para que nos asignaran más presupuesto, ¡les hubiera dicho que el jardín es de Luis Barragán!". Paco, atónito, le pregunta a uno de sus ayudantes llamado Antonio si sabía que el jardín fue construido por el más importante de los arquitectos mexicanos, el segundo en el mundo en ganar el premio de arquitectura Pritzker, en 1980. "No", le responde Antonio, también sorprendido de ver la foto del jardín en esta página web. "Pero la semana pasada vino un grupo a preguntar si yo sabía dónde estaba el jardín de Luis Barragán. Yo les dije que no. Pensé que estaban perdidos".