El Holocausto también fue contra los gitanos

“Solo nos quedaba la humillación, ya no nos sentíamos seres humanos, no sabíamos si éramos hombres o mujeres. Auschwitz fue nuestro infierno. Que no vuelva a haber chimeneas como esas”. Por muchas veces que los testimonios de los supervivientes de los campos de exterminio nazis, como este de Philomena Franz, se hayan recogido en libros, películas, series de televisión o fotografías, su relato sigue helando. Sin embargo, hay una parte del horror que se ha explicado poco, quizás porque no ha habido ningún Estado que lo haya reclamado como víctima, es el Holocausto gitano, como ha titulado su libro María Sierra, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla.

Sierra (Sevilla, 56 años), especialista en la historia del pueblo gitano en España y Europa, explica por teléfono que “hay una falta de narración del genocidio romaní” que, según las fuentes que ha manejado, acabó con la vida de unas 500.000 personas. “El 75% de la población gitana que había en Europa había desaparecido después del nazismo. El número de víctimas probablemente aumente en el futuro porque se están abriendo archivos de la época soviética”. No fue hasta hace mucho cuando “gracias a asociaciones, algunas judías, se encontraron en los archivos la persecución paralela a los romaníes”.