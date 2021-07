El género negro lo da todo

Si en junio el género negro tiró la casa por la ventana para celebrar la vuelta de las librerías y lo que por entonces muchos quisieron ver como un alejamiento de la pandemia, ahora en otoño, en plena segunda oleada, el envite no es menor. Y las ganas con las que las editoriales han provisto novedades, relanzamientos, publicaciones antiguas pero inéditas en España y celebraciones de los clásicos es casi abrumadora.

Hay menos grandes nombres que en pasadas cosechas pero existen. John Grisham vuelve a las librerías con Los guardianes (Plaza y Janés), un drama judicial con hombre condenado injustamente incluido (materia en la que Grisham está muy metido. Vean o lean si no, El proyecto Williamson) y otros muchos ingredientes de los que han hecho al estadounidense el rey thriller judicial con más de 300 millones de libros vendidos. Desde el otro lado del océano nos llega Mañana no estás, una nueva entrega del empeño de la editorial argentina blatt & ríos por sacar toda la obra de Lee Child en español. En esta ocasión, Jack Reacher se mete de lleno en un caso con terroristas islámicos, el Pentágono y un senador de prometedora carrera implicados. Si no han leído nada del samurái Reacher, este es un buen momento. Si son fans, ya saben lo que le espera.