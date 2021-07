El fanfarrón tiene la última palabra

Según una leyenda urbana, la lápida de Frank Sinatra (1915-1998) lleva este orgulloso lema: “Lo hice a mi manera”. Y muchos le han imitado. En verdad, Frankie optó por algo más ambiguo, “Lo mejor está por llegar”, en referencia a otro de sus éxitos, The Best Is Yet To Come.

Sinatra terminó por detestar My Way. Oh sí, era consciente de su impacto. Durante una actuación en el Madison Square Garden neoyorquino, se refiere jocosamente a ella como “el himno nacional estadounidense, pónganse en pie”; corrían los años setenta, luego conocidos como la Década del Yo. Con el paso del tiempo, se hartó de ser representado por aquella canción pétrea, carente de la sofisticación melódica y la elegancia literaria de sus queridos standards.