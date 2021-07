“El famoso está ahí para ser devorado”

El año 2007, Anne Enright (Dublín, 58 años), ganó el Premio Booker con una novela, The Gathering, protagonizada por una mujer cabreada. “Todo el mundo quiso saber por qué ella estaba tan cabreada, y yo me decía, ¿por qué no habría de estarlo? ¡Ha tenido una vida horrible!”, dice desde su casa en Dublín por videoconferencia. La escritora se preguntó entonces qué ocurría con el concepto de la mujer no sumisa. “Llevo trabajando en televisión tanto tiempo que aún recuerdo la época en que cualquier mujer que destacaba era tachada automáticamente de loca, mientras se glorificaba el enfado masculino porque era eso lo que hacía avanzar el mundo, ¿y sabes qué me digo? Que más mujeres deberían dispararles, como hace Katherine O’Dell”, añade. Katherine O’Dell es otra mujer cabreada, y famosa, una leyenda del teatro irlandés que protagoniza La actriz (Seix Barral), la primera de sus novelas que llega a España. ¿A quién dispara Katherine? A un productor metomentodo.

La actriz es la séptima novela de esta gran dama de las letras irlandesas, cuya madre no le dejó leer el Ulises, de Joyce, hasta que no cumplió los 18. “Decía que era un libro escatológico. Yo recuerdo buscar la palabra en el diccionario y preguntarme por qué no podía leer un libro que iba de ir al cuarto de baño”. La historia es aún más interesante. Su abuela fue una de las mejores amigas de la hermana del escritor. “Me enteré mucho después, no es gran cosa, pero supongo que en la familia se le conocía bastante”, apunta. Está en su vivienda, en Dublín, hay un pequeño mueble del que cuelga una planta. “¿El peso de Joyce en la literatura irlandesa? Supongo que ahí está. Todo bascula aquí entre ser en exceso normativo o tratar de no seguir ninguna norma, y supongo que esto último se lo debemos a Joyce”, dice. Ella, en concreto, le debe mucho. “Leo el Ulises una vez cada cinco años, y siempre encuentro algo nuevo”.