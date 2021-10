El chileno Benjamin Labatut, nuevo fenómeno editorial de América Latina

Para el escritor chileno Benjamín Labatut, los libros son parecidos "a los laboratorios de los científicos locos o de los alquimistas, porque te permiten jugar con ideas sin la necesidad de que estén en estricta correspondencia con la realidad". Uno de sus laboratorios más intrigantes se llama Un verdor terrible, un libro de cinco cuentos sobre científicos, publicado en abril del 2020 por Anagrama y un fenómeno editorial para un autor que no era muy conocido internacionalmente hasta hace poco: ha sido traducido a 22 idiomas, y su versión en español va en la novena edición. Su versión en inglés, en particular, ha sido finalista este año en la categoría de mejor libro traducido del premio Man Booker y el National Book Award, los premios más importantes de la literatura anglosajona. Además, apareció este verano en la lista de los libros recomendados por el expresidente Barack Obama.

"Francamente, me asombra mucho más que haya tenido tanto éxito en español, porque me parece que el mundo anglosajón le presta un poco más de atención a estas temáticas, o el menos el mundo europeo, donde ocurrieron la mayor parte de las historias que relato en el libro", dice Labatut, quien nació en Rotterdam hace 41 años pero vive en Chile desde su adolescencia. "Y también me dediqué muchísimo a la traducción, la revisé línea por línea, para que fuera mi propio libro, e incluso escribí el último texto ?El jardinero nocturno? en inglés antes que en español. Eso sí, yo no trato de explicarme el éxito. No me preocupo mucho de las reacciones de los demás, ni de sus opiniones. Me entrené para escribir a espaldas del mundo, para tratar de encontrar mi propio valor, fuera cual fuera, y si ahora resulta que muchas personas se fascinan con el libro, me lo tomo como un halago, pero no le doy demasiada importancia. Puede que el próximo no les interese en lo más mínimo. La literatura no es un concurso de popularidad, es una caminata alrededor de un enorme agujero que se lo traga todo, y que me va a tragar a mi también, tarde o temprano".