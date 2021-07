El año de la realidad: así cambiará la Cultura tras la crisis del coronavirus 

El velocísimo vuelco del mundo exige reajustes en todos los ámbitos de la vida. Será difícil volver a escribir, a contar, a narrar, como si nada hubiese sucedido. Pero eso, cuándo y cómo se percibirá. La parada en seco de la industria cultural también exige nuevas estrategias. El virus ha depositado sobre el tiempo la necesidad de activar fórmulas de supervivencia anímica y emocional. Nuestras obsesiones se focalizan peligrosamente en espacios cortantes: qué será del futuro si hay rebrote de la Covid-19, cómo encararemos las preguntas, de qué servirán algunas respuestas, qué significa ahora el optimismo. El primer síntoma se aloja en las palabras.

Noticia Relacionada Endeudado Museo del Abanico en París recibe una mano

La literatura siempre es hija de su tiempo. Será muy difícil que esta situación que hemos vivido no le afecte

Pilar Reyes (Penguin Random House)

Las empresas editoriales, monumentales o independientes, están rediseñando sus modelos. Y, por tanto, también se codificará de otro modo la literatura que viene y sus canales de acceso. Habrá menos tiraje de ejemplares, reducción del catálogo de novedades, tácticas de venta y de llegada al lector diferentes a las de ahora. Pilar Reyes, una de las mujeres con más poder en el ámbito editorial en español desde el grupo Pneguin Random House, afirma que la realidad todo lo permea: «La literatura siempre es hija de su tiempo. Será muy difícil que esta situación que hemos vivido no le afecte. Estamos aún intentando comprender una situación tan fuerte y tan colectiva que la mejor literatura, por lo menos la que a mí me interesa, será aquella con la que podamos aprender algo más sobre esta experiencia: sea en términos de lenguaje, de sensibilidad o de ideas». Y no necesariamente lo haremos desde la crónica puntual de lo sucedido, sino interpretando lo que somos ahora, y lo que vendrá. Hará falta tiempo, pero la literatura es de metabolismo rápido. El nuevo Yo colectivo no tiene aún historia. ¿Ganará más peso la realidad?: «Quizá sea al revés. La realidad ha sido tan rotunda, que la experiencia literaria tendrá que apartarse de ella. O por lo menos metamorfosearla poderosamente».