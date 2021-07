Hoy cumple años mi hija Diana Alicia (Dianita para mí, sin importar los años que hayan transcurrido).

Ella fue la que me inspiró a iniciar los diarios de mis hijos de los que ya he hablado. Cuando ella tenía aproximadamente un año y medio hacía cada cosa que me embelesaba y que yo empecé a llamar “momentos mágicos”. Momentos en los que, tal como está escrito en su diario, “son instantes, a veces muy breves, en los que con una acción, un gesto o algunas palabras tuyas detienes el tiempo y despiertas en mí los sentimientos y sensaciones más hermosas, haciéndome desear que no termine ese instante jamás; haciéndome desear que pueda valorar el hecho de tenerte junto a nosotros para darte, mientras estés con nosotros, aunque sea un poquito de la felicidad que tú nos brindas, no importa que sea a nuestra manera torpe de adultos y no de la forma perfecta y sublime en que solo tú puedes hacerlo”.