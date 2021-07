Cuerpo y persona, según Nietzsche y otros

A partir del siglo XIX, quizá desde Nietzsche, Kierkegaard y Dilthey, la filosofía ha girado hacia la vida. No faltaban antecedentes. Este giro conducía necesariamente hacia la reflexión sobre el cuerpo y la intimidad corporal. Pero esto no conduce al materialismo. El cuerpo no es sólo materia. Así lo vio Ortega, una de las principales influencias sobre este libro. La nueva atención al cuerpo descubre que «el cuerpo vivo no es un mineral sino carne, y que la carne a diferencia del mineral no es nunca sólo materia sino lugar donde habita el alma». La carne encierra «intimidad secreta y material»; por eso «cuando vemos carne prevemos algo más que lo que vemos y algo que está en ella infuso, a la vez oculto tras ella y expresándose en ella. La carne es siempre gesto, tiene siempre sentido, significa un secreto. La carne es jeroglífico».

Jesús Conill ha escrito un libro magnífico, y ha publicado otros muchos y valiosos trabajos. Es catedrático de Filosofía moral de la Universidad de Valencia. En la estela de la fenomenología, se adhiere al personalismo y a la hermenéutica. Critica la naturalización de la filosofía, que conduce a su falsificación, y la reducción tecnológica de la vida humana. Defiende la condición personal del hombre y advierte de las amenazas contra ella.