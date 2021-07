Cuando tu placer es mi derrota

“Toda mi historia de mujer es la de una escalera que se va bajando a regañadientes”. La frase casi final de La mujer helada es la historia de su protagonista o de sí misma, ya que Annie Ernaux superpone lo autobiográfico para subrayar qué ha significado nacer mujer y crecer repleta de aspiraciones alimentadas por el espíritu revolucionario que vivió Francia en los sesenta y que poco a poco va evaporándose en esa escalera sin retorno que es la realidad.

La protagonista, casada y con hijos, nos habla ya sin sueños, pues no caben en el esfuerzo de una mujer del siglo XX que nos avisa de los males que aún arrastramos en el XXI. Este libro de Ernaux (Lillebonne, 1940) cierra la serie de viajes por los asuntos de Europa a través de cinco autoras que en agosto nos ha llevado a obras de Melania Mazzucco, Eider Rodríguez, Olga Tokarczuk y Olivia Manning. Si éstas nos hablaron de inmigración, cuidados, guerras y extrañamiento, Ernaux bucea en su alma para hilvanar un retrato de la nuestra. La autora nos ofrece un sendero natural, sin asfalto, sin barandilla, sin agarres, para intrincarnos en los vericuetos de su vida. No hay grandes presentaciones, no hay explicaciones, no hay herramientas, no hay principio, ni fin en la forma de llegar a las cosas, como no los hay en la vida. Su pluma fluye sin más. Sin menos. Sin que sobren señales de tráfico.