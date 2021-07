Cuando la arquitectura duda

La arquitectura lleva décadas dudando, pero 2020 ha sido el año de la duda pública y podría marcar el inicio de su recuperación. Ya saben: se empieza a solucionar un problema en el momento en que se reconoce. Salvo la asignatura pendiente del ahorro energético, lo que definía la gran arquitectura hace un año —una forma, una idea— ya no define lo óptimo en 2020. El coronavirus podría haber afectado para siempre la idea de qué es lo mejor también en esta disciplina.

El calendario arquitectónico no coincide con el gregoriano. Los proyectos están fechados con el año de su diseño y el del final de su construcción. Las intenciones quedan encerradas en la primera fecha. Los resultados, patentes en la segunda. Ha habido edificios deslumbrantes inaugurados en 2020 que han revelado tanta ambición como ceguera respecto al contexto actual. El estudio OMA, que capitanea Rem Koolhaas, inauguró al sur de Seúl los grandes almacenes The Galleria con forma de roca cristalizada, y el estudio de Zaha Hadid concluyó su enésimo edificio póstumo —el hotel ME en Dubái— con forma de agujero, demostrando, justamente, la reacción lenta de la arquitectura que, en muchos de los grandes estudios, ha pasado de anticipar el futuro a retrasar su respuesta al presente. Las espectaculares fotografías de ambos inmuebles han convivido con las no menos chocantes de enfermos de covid aislados en plazas de aparcamiento de Las Vegas. Ambos escenarios casi opuestos plantean la misma pregunta global: ¿cómo viviremos juntos?