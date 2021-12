Cuando David Bowie descubrió América

En 1971, David Robert Jones, conocido como David Bowie, tomó un avión para visitar por primera vez Estados Unidos. Una ocasión trepidante para un hijo de la posguerra que había crecido asimilando la cultura popular estadounidense. Era esencialmente un viaje de exploración, camuflado como una gira para promocionar su álbum The Man Who Sold The World en la que –cuestiones de visado- le estaba prohibido actuar. Aun así, se llevó una guitarra acústica y mucha ropa. Hoy nos asombra saber que volaba solo. No le acompañaban ni su manager ni su esposa, aunque ambos fueran estadounidenses: pagaba su discográfica, Mercury Records, pero pagaba lo justo.

Conviene no confundirlo con una expedición de conquista, como las emprendidas por docenas de grupos británicos a lo largo de la década de los sesenta. En Londres, los cínicos consideraban a Bowie como un tipo simpático pero fantasioso, esencialmente una "maravilla de un solo éxito", refiriéndose a Space Oddity (1969), una pieza alentada por la fascinación mundial por los astronautas pero que no había funcionado en EE UU, quizás por su poco patriótico desenlace.