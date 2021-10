"Cualquier sonido puede ser música"

Aun así, con todo ese currículo a cuestas, lo primero que afirma Christophe Chassol (París, 1976) es que siente que aún le queda mucho por aprender. Que no ha alcanzado el nivel que le gustaría. "Me podría concentrar en ser un mejor productor, o un mejor productor de sonido, o un mejor cineasta, o un mejor cantante...", enumera sus múltiples ocupaciones al otro lado del teléfono. "Pero sé que es imposible ser bueno en todo, y al final donde más cómodo me encuentro es con mi piano. De todas las cosas que hago, me considero sobre todo compositor, no diría que soy pianista", asegura, para subrayar que su prioridad a día de hoy consiste en mejorar los "aspectos técnicos" de sus habilidades como instrumentista. "Ahora, cuando hacemos las pruebas de sonido en los conciertos, me tomo más tiempo para ensayar las piezas", apunta.

Acompañado por el batería Mathieu Edouard, Chassol sincroniza sus melodías con vídeos grabados por él mismo en diversas localizaciones relacionadas con lo lúdico: un partido de baloncesto, un salón de juegos, un parque de atracciones en Tokio... Con los sonidos que acompañan a esas películas —por ejemplo, el traqueteo de las ruedas sobre los raíles o los gritos de los pasajeros en la montaña rusa...— genera harmonías que integran lo que se oye con lo que se ve. El resultado es una suerte de obra de arte total que, como bromea el músico, se ha ido deshinchando con el tiempo de las ínfulas lo absoluto. "La obra de arte total es el deseo de un artista joven, pero yo ya no soy joven", se ríe. A lo que aspira en esta etapa tiene más que ver con explorar el universo de lo pequeño. "Pero tratado con mucho cariño".

En ese camino ascendente que parte del "minimalismo" para ir "creciendo gradualmente" —una de sus influencias fundamentales es Steve Reich, pero también muchos otros nombres y muy variados, desde Ravel a Ennio Morricone— , hace tiempo que Chassol avistó la cima que aspira a coronar. No es una precisamente accesible. "Quiero tocar y componer como Chick Corea", sentencia divertido. Por lo pronto, allá donde va, su jazz se presenta precedido de calificativos como innovador, audaz y original: una propuesta que en cierto modo resulta inclasificable y que, a la vez, como él mismo anota, se sitúa del lado de todo aquello que tenga el impulso de lo experimental. "De estudiante conocí los trabajos de figuras como John Cage y Duchamp", explica.

"Ellos me enseñaron que puedes hacer lo que quieras".