Cómo construiremos los nuevos edificios

Stratius es un puente pionero de diseño sinuoso que se despliega en tres brazos. Se anuncia como el primero de su tipo y funciona más como puerta que como puente. No sirve para salvar obstáculos físicos. Está pensado para pasar de una manera de construir a otra más eficiente y sostenible. Es una pasarela peatonal que llega para abrir puertas.

El puente fue construido en dos días, a mediados de julio, en medio de los jardines della Marinaressa, al lado de i Giardini donde los pabellones nacionales muestran todavía hoy las propuestas de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Permanecerá, como una escultura habitable (con suelo y techo) hasta que se clausure la Bienal en el mes de noviembre. Y además de ofrecer vistas, sombra y agrandar la reputación de autores y fabricante, el puente debería dar que pensar. Para empezar porque combina maneras tradicionales de construir —la mampostería— con sistemas de vanguardia —la producción en impresora 3-D o la robótica—. Se trata de una colaboración profunda, no de una suma de opuestos. Aunque esté impreso por una máquina, la manera de imprimir los elementos es artesanal, a estratos —de ahí el nombre del puente Striatus— "que refleja la lógica estructural del proceso de fabricación", explican los ingenieros de Block. El hormigón se imprime en capas ortogonales para crear una estructura estriada tensionada que no necesita refuerzo. Por eso los ingenieros hablan de crear fuerza con la geometría: "Se trata de construir más con menos. Es el material de Holcim, el nuevo hormigón, lo que lo hace posible. Es más ecológico porque necesita menos material. También porque evita residuos —al permitir fabricar piezas a medida—. Finalmente porque permite la construcción en seco e in situ con el consiguiente ahorro de agua, energía y transporte.

Detalle de los módulos de hormigón producidos por una impresora 3-D con un nuevo hormigón ligero fabricado por la empresa Holcim.Chiara Becattini

En la productora de este nuevo hormigón, la empresa suiza Holcim, lo describen como "una nueva piedra artificial que funciona por compresión. Y precisa la precisión del diseño de estructuras Es la geometría la que refuerza la construcción (y las piezas con las que se construye) y no la acumulación de material.

"Los anclajes de aluminio absorben el empuje horizontal de los arcos. Entre cada uno de los módulos de hormigón aligerado, que actúan como piezas de cantería, una pieza de neopreno evita que la fuerza se concentre en un punto y ayuda a controlar la fricción como hace la argamasa en la construcción histórica" explican los ingenieros para describir este puente sin argamasa, con un tercio menos de materiales, impreso en 3-D. Están hablando de otra manera de construir.