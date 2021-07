Cine de remontaje: el arte de citar sin comillas

No creas que voy a gritar, que acaba de estrenarse en España, el director Frank Beauvais narra su reclusión voluntaria y depresiva, que fue acompañada de un consumo compulsivo de imágenes. Compuesta exclusivamente por extractos de películas acompañados de una voz en off, se enmarca en el género del cine de remontaje, de apropiación o de recopilación, conocido también por términos ingleses como found footage o mash up, una multiplicidad de nombres indicativa de un género todavía por balizar. Pero, mientras que el dispositivo habitual de este cine se coloca bajo el signo de la búsqueda, de la investigación paciente de la imagen precisa, Beauvais, cineasta y programador, parece querer plasmar la situación opuesta, el régimen contemporáneo de la imagen, que ya no se busca, ni siquiera se ofrece, sino que nos arrolla, se diría que ajena a la intervención humana, inasible, inmanejable.



Walter Benjamin habló mucho del significado del archivo, de la memoria como un procedimiento arqueológico, que desenterraba los vestigios materiales del pasado, y de cómo estos se unían al presente como un relámpago, formando una constelación, una imagen dialéctica que es ya producto de un montaje. Defendía el arte de citar sin comillas y ambicionaba componer una obra formada enteramente de citas. El cine de remontaje hace (¿o hacía?) exactamente todo eso. Hace años negociamos con los estudios Fox los derechos de reproducción de un (bellísimo) plano de Amanecer (F. W. Murnau, 1927) para incluirlo en Constelaciones (César Rendueles y Ana Useros, 2010), una película de remontaje sobre Walter Benjamin. El estudio respondió, con cierta altivez, que sus películas no eran stock film, esas imágenes de relleno que ilustran temas genéricos: paisajes nevados, migraciones del siglo XX, tormentas marinas… Tuvimos que convencerlos de que ese plano concreto de esa película concreta (su contenido, su materialidad y su significado) aportaban algo que ningún otro fragmento podía aportar. La Fox nos puso a prueba pidiéndonos un precio desorbitado y nosotros demostramos nuestra devoción por Murnau y Benjamin pagándolo sin rechistar. Pero, entre su reacción y nuestra respuesta, entre la imagen como ilustración y la imagen objeto de devoción cinéfila o documento histórico, se despliegan casi todas las estrategias del cine de apropiación. Y las cuestiones prácticas de la propiedad, del precio y de la accesibilidad son los parámetros que definen los materiales que emplea.