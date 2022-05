Chango que más aplauda - II

Dos cualidades importantes

Entonces, éste sería el tema de hoy: Si quieres sobresalir, enfócate en desarrollar tu liderazgo. Y para ello, necesitarás ser una persona autodirigida y automotivada. En realidad, necesitarás muchas otras cosas para convertirte en un verdadero líder, pero de otras cosas hablaré en futuras columnas. Hoy, me enfocaré en las dos características ya mencionadas.

Ser una persona autodirigida significa ser proactivo. Anticiparte a las necesidades. No ser de los que llegan a aplastar su frondosa humanidad y a esperar que les digan qué hacer.

Antonio tenía ya unos tres años trabajando en una empresa. Entra un nuevo compañero (Miguel), y cuando éste tenía unos seis meses en el puesto, surge una oportunidad para un puesto como supervisor. El gerente decide darle la promoción a Miguel. Antonio, enojado, habla con el gerente y le hace saber su molestia, comentando que él considera que esa promoción le correspondía a él, pues tenía más antigüedad que Miguel.

El gerente le promete a Antonio hablar más adelante de ese tema, pero antes le pide un favor, diciéndole: "Como tú sabes, mañana es el aniversario de la planta, y vamos a dar un desayuno a los empleados. Me gustaría dar alguna fruta en el desayuno. Por favor ve a la frutería de la esquina y chécame si hay naranjas". Antonio se va, regresa a los cinco minutos, y entonces se desarrolla el siguiente diálogo entre los dos:

"Señor, le informo que sí hay naranjas – muy bien Antonio, gracias, ¿cuánto cuestan? – ah no sé, es que usted nomás me dijo que checara si había – ok, ¿hay suficientes para todo el personal? – mmh, pues supongo que sí, se veía que había muchas – muy bien, ¿qué otras frutas tienen por si quisiéramos cambiar? – pues no me fijé, es que usted nomás me dijo de las naranjas – ok Antonio, gracias, permíteme un momento por favor".

El gerente manda llamar a Miguel y delante de Antonio le da exactamente las mismas instrucciones. Miguel se va, tarda unos veinte minutos y regresa comentando lo siguiente:

"Señor, sí hay naranjas, hay suficientes para todo el personal. También hay plátano, melón, papaya y mango. La naranja está a tanto, el plátano a tanto... (le da todos los precios), pero conseguí que si compramos un buen volumen, nos hagan un descuento del 8%. He dejado apartada la naranja, pero si usted quiere hacer un cambio, tengo hasta las doce para ir y hacerlo."

El gerente voltea con Antonio y le dice: "¿Qué me decías, Antonio?" a lo que éste solo responde con turbación: "No, nada, señor, gracias. Compermiso".

Busca dentro de ti

Muchachos, olvídense de las promociones en base a antigüedad. Hoy en día, el chango que más aplaude (repito, no es alusión personal lo de chango), el que más se destaca, es el que se lleva el premio. Y la proactividad representa un montón de aplausos y un reflector muy brillante sobre ti.

Por otro lado, el ser una persona automotivada significa simplemente que el "gas" que te mueve provenga de tu interior. Que no tengas que depender de que alguien te dé tu "shampoo de cariño" o de que sea día de paga para que hagas las cosas bien y con entusiasmo. Tener motivación significa tener "motivos para la acción", y si esos motivos son externos, una vez que pase su efecto, dejarán de impulsarte. Así que busca algo dentro de ti, una causa que sea más grande que tú, que te haga saltar de la cama cada día para dar, sin excusas, lo mejor de ti.

Es todo por hoy. Se vislumbran más changazos en el horizonte.