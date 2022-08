Madonna: 40 años escandalizando, y nadie la va a frenar

"Tengo algo para ti"...

Suma pocos seguidores la cantante (18,4 millones) si se comparan con estrellas de generaciones posteriores como Beyoncé (273 millones), pero ofrece mejores estímulos: el ver a una estrella del pop que lo ha sido todo (gracias a ir más allá en lo moral y en lo artístico) luchar por no convertirse en un personaje simplemente simpático. Madonna cumple 40 años en el mundo de la música y todavía ninguna estrella pop ha demostrado ser más subversiva y provocadora que ella.

Lo hace publicando un disco de remezclas que resume su carrera, Finally Enough Love: 50 Number Ones (a la venta el 19 de agosto), cumpliendo 64 años (el 16 de agosto) y acelerando la puesta en marcha de una película que cuenta su vida, la verdadera.

La utilización tan enloquecida que realiza la cantante de su Instagram funciona a la perfección como simbolismo de una trayectoria que ha padecido el escrutinio mundial desde que la artista comenzó en la música, allá por 1982, con 25 años.

funciona a la perfección como simbolismo de una trayectoria que ha padecido el escrutinio mundial desde que la artista comenzó en la música, allá por 1982, con 25 años.

ACOSO

Seguramente Madonna ha sufrido todos los acosos posibles que una estrella del pop puede soportar: sexual, críticas a su físico, machismo, clasismo; acusada de antirreligiosa, sacrílega, apropiacionismo cultural, impostora por la utilización de playback en los conciertos, antipatriota, hereje, financiadora de una supuesta secta (la Cábala), obsesionada con la juventud... Sí, siempre ha ido demasiado lejos en todo, y eso, siendo una mujer y además proveniente de la calle, no se le ha tolerado.

En los ochenta quemó crucifijos en el vídeo de Like a Prayer; en los noventa publicó un libro, Sex, con las imágenes más explícitas sobre homosexualidad y fetichismo jamás exhibidas por una estrella; en los 2000 se dio un apasionado beso con Britney Spears en una gala de unos premios ante millones de personas que lo seguían por televisión... y hace nada (el 23 de junio), en la fiesta del Orgullo de Nueva York, prefirió la lascivia de un profundo morreo para presentar a su nueva amiga, Tokisha, la dominicana de 26 años que empezamos a conocer porque Rosalía compartió con ella canciones como Linda o La Combi de Versace.

En una persona tan obsesionada con petarlo continuamente debe de ser frustrante no calar entre los jóvenes de 2022. Por ahí, y por la siempre búsqueda de lo último, de no quedarse con un pie atrás, viene su exhibición con Tokisha y su anhelo por trabajar con el mayor talento del hip hop actual, Kendrick Lamar, como confesó hace una semana en el programa de Jimmy Fallon. Le queda un consuelo a Madonna: seguramente muchos adolescentes de hoy ignorarán siempre la trascendencia de los Beatles. Aunque no creemos que a Paul McCartney le importe ya mucho eso.



RETOS

Madonna lleva 40 años de provocación meditada.

Entremedias ha grabado buenos discos con una voz limitada.

Ella misma ha confesado que el mayor reto de su carrera fue su preparación para la película musical Evita (1996), donde tuvo que trabajar duro con los mejores profesores de canto para que sus capacidades vocales estuvieran a la altura.

En cuatro décadas ha publicado 14 álbumes, al menos cinco de ellos esenciales: los dos primeros (Madonna, 1983, y Like A Virgin, 1984), llenos de perlas que definen el pop bailable de los ochenta, canciones que sentaban estupendamente tanto en el gimnasio como en las discotecas, temas aún hoy excitantes como Holiday, Everybody, Lucky Start, Material Girl, Like a Virgin o Dress You Up; por supuesto, Like a Player (1989), seguramente su mejor trabajo, el que se escapa del contexto de los ochenta para trascender las siguientes décadas; Ray of Light (1998), de lo más valorado de su carrera en cuanto a textos, su gran obra de electrónica de vanguardia, tanto relajada como fiestera, acompañada por el productor William Orbit; y Confessions on a Dance Floor (2005), su reinvención, esta vez de la mano de Stuart Price, un lavado de cara de la música disco de los setenta y principios de los ochenta, actualizándola y sofisticándola, un camino de enorme influencia que ha llegado hasta la actualidad con Dua Lipa como ejemplo más claro.

La artista siempre tuvo claro que la vía a la fama viene por el pastiche musical: coger de aquí y de allá sin que se note demasiado y decorándolo con aportaciones propias.

VENTAS

Madonna ha despachado 250 millones de discos y es la artista femenina más vendedora de la historia, lo que no está nada mal para una chica que nació en un suburbio de Detroit y que vio sacudido su mundo cuando con solo seis años perdió a su madre.

Con 20 años se marchó a Nueva York para hacer lo contrario de lo que le dijo su estricto padre: se hizo modelo y al poco realizaba performances desnuda en tugurios punk como el CBGB. Cuando comenzó a trascender se encontró rodeada de hombres triunfadores como Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Phil Collins, George Michael o U2. Entre los 25 discos más vendidos de los ochenta, la década en la que arranca su carrera, solo se cuelan dos mujeres, ella (con Like a Virgin y True Blue) y Whitney Houston.