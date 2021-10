Cápsulas de amor

Mis hijos van a decir que qué oso, pero me vale. De todos modos, voy a comentar aquí que a cada uno de ellos le llevo un diario desde el día en que nacieron. ¿Qué les escribo ahí? Pues desde datos como cuándo y a qué hora nacieron, cuánto pesaron y midieron, pasando por sus primeros pasos y sus primeras caídas, hasta anécdotas simpáticas, enseñanzas y toda clase de cosas que me gustaría que recordaran. A manera de ejemplo, comparto unos fragmentos de lo que escribí en el diario de mi último hijo el día que nació:

"Manuel (o Manolo, como seguramente te dirán): Acabo de tenerte en mis brazos por primera vez. Por cuarta ocasión llega un hijo a nuestro hogar y con el mismo amor que los anteriores, te recibimos y te damos la bienvenida a la familia Tárrega Saldívar.

Tienes una familia que te esperaba con ansias, sabiendo que serías el último miembro que llegaría: Una hermana mayor, Diana Alicia, dulce y buena, la primera que llegó a dar luz a nuestro hogar; un hermano, Jesús, que es un alma grande, generoso a más no poder, y que ya estaba deseando que llegaras y preparando su cuarto para que te duermas con él; una hermana antes que tú, Zaida Gisela, que es la ternura personificada, y que también anhelaba la llegada de ´su bebé´, como ella dice, para, según ella, cuidarte y darte de comer. Por último, una madre, pero ¡qué madre! Especial como ella sola, entregada a su familia y el corazón de la casa; la responsable de mi felicidad y quien está haciendo de ustedes lo que son: niños felices.

Tu nombre lo escogimos por mi tío Manuel, hermano de mi padre. Ex alcalde de esta ciudad, ex diputado federal, exsenador y ex gobernador interino de Tamaulipas. Cuando murió, de él se dijeron palabras muy hermosas. Te comparto algunas de ellas de un recorte de periódico que todavía conservo: ´Reynosa debe a Manuel Tárrega su ejemplo de honestidad y de carácter; fue siempre enérgico consigo mismo. Tuvo siempre una permanente lealtad con sí mismo y con sus principios, con su conciencia; por eso, cuando entregamos a la tierra sus restos, no podemos derramar una lágrima, porque nos deja el camino abierto para seguir pensando que en este mundo todavía hay muchas cosas imperfectas, y que con su ejemplo debemos cambiar para hacerlo un mundo más justo y más digno´.

De ahí tu nombre, hijo; en honor de un hombre que dejó buena semilla. Espero que para ti, estas palabras te motiven a emular su ejemplo.

Tengo la creencia de que nos conocimos en los cielos antes de venir a esta tierra, y como dije cuando tu mami estaba embarazada por primera vez, nos amamos tanto allá, que Dios me prometió enviarte como mi hijo, para seguirnos amando acá y algún día regresar a Su presencia. Así que bienvenido a casa nuevamente, y al igual que a tus hermanos, te invito a que te unas a nosotros para trabajar en nuestra meta: llegar a ser una familia eterna".

Una invitación

En cada uno de esos diarios, invariablemente dejo la primera página en blanco con la idea de dedicárselos y regalárselos en algún momento de su vida.

Cuando platico con jóvenes que van a contraer matrimonio o que están por tener hijos, invariablemente les obsequio esta sugerencia, la de llevar un diario para los hijos que les lleguen. De todo corazón los animo a que lo hagan, pues esas palabras cobrarán un enorme valor con el paso del tiempo.

Escriban lo que de su corazón nazca. Escriban aquellas cosas que les gustaría que sus hijos escucharan de ustedes, aun cuando ustedes ya no estén a su lado.

Esas palabras serán para ellos no solo una especie de cápsula de tiempo. Serán cápsulas de amor que ellos podrán tomar siempre que las necesiten.