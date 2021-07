Astro Poets: Cuando la astrología se convierte en poesía

Dos poetas se conocen una noche de 2010 en una casa en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. Ambos han publicado poemarios, su trabajo aparece en las páginas de The New Yorker y The Paris Review. Pero aquella noche hablaron de las estrellas. Él es Sagitario, ella es Aries. Según la astrología, estaban llamados a “una conexión inmediata”. De ese encuentro regado de champán barato y confidencias zodiacales surgió una conexión cósmica, aunque no inmediata. Alex Dimitrov y Dorothea Lasky tardaron seis años más en concretar su unión espiritual. Primero abrieron una cuenta en Twitter con el nombre Astro Poets -con el que si identifican desde entonces-. En menos de un lustro, más de medio millón de fieles (su legión es mayor que la de la exitosa astróloga Susan Miller) esperan cada domingo un prometedor consejo astral con tono de poema. El fenómeno viral se ha convertido ahora en un libro: Astro Poets: tu guía del Zodiaco (Suma).

Si el pintor Dalí tenía su propio juego de cartas, John Cage componía con tiradas de I Ching y los escritores Philip K. Dick o William Butler Yeats recurrían al tarot para su proceso creativo, Dimitrov y Lasky han ideado un manual de astrología que explica los signos del Zodiaco a través de personajes y momentos relevantes de la cultura pop. Que sepan los Piscis que nada les define mejor que Rihanna en el festival de Coachella en 2012 liándose un porro a hombros de su guardaespaldas con una camiseta con la palabra Peace (paz). La diligencia de los Virgo es la profesionalidad de Beyoncé cuando, en mitad de un concierto, un ventilador le engulle parte de su melena y ella sigue cantando sin inmutarse.