Aprender a mirar a través de la fotografía

De igual forma, Saul Leiter solía decir que le gustaba sensación que surge "cuando uno no está seguro de lo que ve. Cuando uno no sabe por qué el fotógrafo ha sacado una foto y tampoco por qué miramos la imagen, de repente descubrimos algo que empezamos a ver". Es precisamente enseñar a ver, para más tarde mirar, lo que pretende Meiselas con Eyes Open (Aperture), el último libro de la fotógrafa. Una sencilla y contundente monografía, en principio dirigida a los niños, pero capaz de inspirar y adiestrar la mirada de todo aspirante a fotógrafo. "Pueda o no una fotografía cambiar el mundo, la fotografía puede cambiarle a usted", sentencia Meiselas. "¡Simplemente abra los ojos!".

Noticia Relacionada Incumple empresa entrega de boletas

Escribir con imágenes

Otro libro sobre fotografía de reciente aparición es el Curator Conversations. Publicado por 1000 Words y editado por el también comisario de arte y escritor británico Tim Clark, el volumen reúne una serie de 21 entrevistas realizadas a destacados comisarios dentro del escenario internacional de la fotografía. Entre ellos se encuentran los responsables de algunas las exposiciones más notorias y relevantes de los últimos tiempos en galerías y museos que incluyen el MoMA, el Fotomuseum Wintherthur, la Tate Gallery, el Centro de Fotografía de Shanghai, el Centro Pompidou, el Museo Zeitz de arte contemporáneo de África o el Instituto Moreira Salles, entre otros.

Decía Walker Evans que "una buena exposición de arte es un lección sobre cómo ver". La cita la rescata Clément Chéroux, comisario jefe de fotografía del MoMA, al ser preguntado sobre aquello que le atrae de su trabajo: "Organizar una exposición es como escribir con imágenes. La pared es una frase hecha de palabras cuidadosamente seleccionadas para la ocasión. La sala, un párrafo que funciona de forma independiente dentro del conjunto. La composición, a través del ritmo y el significado, otorga el carácter textual", asegura el historiador. "Comisariar no es solo mostrar obras, es decir algo sobre aquello que merece ser sacado a la luz".

´Dayton, Ohio´, fotografía de Shawn Gardner en ´Eyes Open´.

´Dayton, Ohio´, fotografía de Ajaya Shelton en ´Eyes Open´

´Ternopil, Petrykhiv´, de la serie ´Internat´ (2016) de Carolyn Drake, incluida en el libro ´Eyes Open´.

´Cherry Blossoms´ (1984), fotografía de Clarissa Sligh incluida en ´Eyes Open´.