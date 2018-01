Supervisarán formación de elementos estatales. Firman convenio el Gobierno estatal y ONC

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, suscribieron este lunes un convenio de colaboración mediante el cual se le dará seguimiento y asesoría al proceso de formación de nuevos elementos de la Policía Estatal.

Lo anterior se llevó a cabo en el salón Independencia del Palacio de Gobierno en la capital del estado. Según el convenio el ONC colaborará en el diseño de la estrategia para el reclutamiento de nuevos elementos de Seguridad Pública.

“Ninguna acción, ninguna estrategia va a funcionar si la ciudadanía no participa activamente, pero no solamente eso, que sea esta la que nos ayude a evaluar. No puede ser la misma autoridad quien se autoevalúe, es por eso que agradezco a las Mesas de Seguridad y de Justicia del estado y al Observatorio Nacional Ciudadano su trabajo”, señaló en su mensaje el gobernador García Cabeza de Vaca.

“Tamaulipas es pionero en un convenio de este tipo. Lo ideal sería que todas las autoridades se abriesen a colaborar con la sociedad civil, se ha demostrado alrededor del mundo que donde la sociedad civil participa se pueden construir instituciones de seguridad. Nosotros no queremos venir solo a observar, queremos aportar soluciones”, manifestó Rivas Rodríguez.

“En el Observatorio hemos identificado que la mejor manera para poder mejorar las condiciones de Seguridad es el fortalecimiento de las instituciones”, mencionó el director general del Observatorio.

“Hemos insistido en que en la medida en que una sociedad se encuentra en una situación de riesgo, de alta incidencia delictiva, ninguno de los mexicanos nos podemos sentir seguros, y Tamaulipas nos debe doler a todos, Tamaulipas debe de ser una ofensa para todos los mexicanos”, dijo el representante de la sociedad civil que indicó que el 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años.

HOMICIDIOS DOLOSOS

El mandatario estatal por su parte agregó que dentro de los parámetros que mide el ONC, de los diez delitos considerados de alta incidencia, sólo uno vio una leve disminución, así como que 2017 terminó con la mayor tasa de homicidios dolosos en los últimos seis años, con un 16.9 por cada 100 mil habitantes en 2017 contra un 16.7 en 2011.

“En el tiempo de todos el Gobierno del Estado asume su deber con responsabilidad y rostro humano”, dijo el mandatario estatal.

Con 3 mil 600 elementos activos de la Policía Estatal al inicio de este año se cuenta con una meta de reclutamiento para 2018 de mil 400 elementos más.

“El primer paso para resolver un problema es aceptar que se tiene y el problema de la inseguridad es latente en todo el país y Tamaulipas no es la excepción”, advirtió.

En el acto protocolario estuvieron presentes funcionarios estatales como Víctor Manuel Sáenz Martínez, jefe de la Oficina del Gobernador; César Augusto Verástegui Ostos, secretario General de Gobierno; vicealmirante Luis Felipe López Castro, secretario de Seguridad Pública; Irving Barrios Mojica, procurador General de Justicia del Estado; y Jesús Antonio Lara Mata, rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.