Supervisa Sedena filtros en Veracruz

"Yo quiero decir que gracias al Ejército mexicano y a la Marina-Armada de México hemos podido mejorar la seguridad", expresó el Mandatario desde un puesto de revisión de las fuerzas estatales y militares.



"Obviamente no estamos en niveles óptimos, tenemos un problema, pero este problema se va a resolver. Solamente un ignorante o un loco es capaz de negar que el Ejército mexicano y la Marina tienen la fuerza, tienen el respeto, tienen la capacidad, tienen la disciplina, como para ayudarnos en esta tarea tan importante que es la de dar seguridad a los veracruzanos".



El General Cienfuegos y el Gobernador presenciaron parte de las tareas de seguridad que realizan los uniformados en los puestos de control vehicular y platicaron con los soldados sobre los eventos que han reportado.



"¿Cuántos días tienes aquí?, cuestionó el mando militar a uno de sus elementos.



"Desde el día 22 (de enero) mi General, aquí solamente había un puesto de la Policía, hemos tenidos dos aseguramientos de personas que vienen de Honduras", contestó el uniformado de guardia.



"¿Y tienen personal de Migración aquí? ¿Qué hacen con ellos?", planteó Cienfuegos.



"No, no tenemos (personal de Migración) los ponemos a disposición de la Fiscalía General", respondió.



El General pidió Yunes facilitar la presencia de la Fiscalía en ese punto.



A los funcionarios se les explicó que en la base de operaciones a los militares se les habilitó una zona cómoda con camas y sanitarios.



Cienfuegos y Yunes recorrieron después las zonas de revisión de vehículos.



"Yo no sé si haya tránsito aquí (...) pero estamos cumpliendo con la ley...¿quién selecciona? (el vehículo)", preguntó el mando castrense.



"El soldado selecciona, luego aquí se les hace una entrevista, si en la entrevista hay una sospecha se baja a la persona al área de revisión", se le explicó.