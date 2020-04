Supervisa edil y participa en entrega de despensas

Díaz Ordaz, Tam.

Refrendando el compromiso de apoyar a quienes menos tienen durante esta contingencia sanitaria por el Covid-19, el alcalde José Manuel López Hernández supervisa y participa en la elaboración y entrega de despensas con productos de la canasta básica y luego de culminar la entrega en el área rural, ahora se realiza en el área urbana.

El alcalde manifestó que se busca que el apoyo alimentario llegue a las personas que realmente lo necesitan y como parte de las tareas de higiene para evitar y prevenir la propagación del Covid-19, se entregan también kits de limpieza que contienen detergente, gel antibacterial, cloro y cubrebocas para que todos nos cuidemos y colaboremos a cortar la cadena de contagios.

Reiteró el llamado a atender las recomendaciones de las autoridades que al activarse la fase III se han endurecido por el bien de nuestras familias, reiteró el llamado a no salir de casa si no es muy necesario, a evitar el saludo de abrazo o beso, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, cubrirse boca y nariz al estornudar, utilizar el cubre bocas que es obligatorio y reducir la movilidad viajando solo una persona por automóvil, incluso al acudir a comprar alimentos no ir más de una persona por familia y no traer los niños en la calle.