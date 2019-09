Supervisa Carlos Ulivarri trabajos en la Guanajuato

Río Bravo, Tam.- Presidente Municipal licenciado Carlos Rafael Ulivarri López llevó a cabo supervisión de trabajo de millonaria obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guanajuato al iniciar el proceso de colado, que además incluye cordones, banquetas y arbotantes, la cual habrá de beneficiar a más de 15 mil personas de manera directa que viven en los asentamientos más cercanos y 24 horas en términos generales.

El tramo es de casi tres kilómetros e incluye banquetas y más de 12 arbotantes para que la gente pueda caminar y transitar más segura comprende desde la calle Guadalquivir hasta la Río Orinoco, presentando ya un 60 por ciento de avance en su totalidad.

Abordado por varios medios de comunicación con relación a la obra el Alcalde de la ciudad dijo, "esta área de la calle Guanajuato era la más afectada donde de plano ya no había forma de pasar, quisimos hacer un bacheo pero no se pudo ante la gran cantidad de cráteres, pero no íbamos a hacer una de pavimento normal sino bien hecha y que dure cuando menos unos 20 años, y por eso la estamos haciendo con concreto hidráulico".

Agregó que dicha obra les dará la certeza de que las cosas se están y siguen haciendo bien a favor de los ciudadanos y las familias de Río Bravo, resaltando que no es balde se están invirtiendo recursos por más de 5 millones de pesos que bien valen la pena.

INFORMAN. Son casi 3 kilómetros los que se cubrirán totalmente con concreto, cuya durabilidad será de 20 años.