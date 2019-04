Superó Anne Hathaway su adicción al alcohol por su hijo

Cd. de México.- Anne Hathaway tomó la decisión de dejar de beber alcohol hasta que su hijo Jonathan, de tres años, sea mayor de edad, para cuidar bien de él, informó El País.

En enero, durante una entrevista en el programa Ellen DeGeneres, la actriz había explicado que su pequeño estaba en una edad en la que la necesita en todo momento.

Recientemente, Hathaway admitió, en una entrevista para la revista Modern Luxury, que por su forma de tomar pasó una resaca de cinco días.

"Lo dejé porque la forma en la que bebo conlleva tener resaca y ese es el problema.

"Cuando esté en una etapa de mi vida donde tenga suficiente espacio para pasar una resaca, podré volver a beber, pero eso no será hasta que mi hijo esté fuera de casa", dijo Hathaway.

La artista, de 36 años, afirmó que no es una elección moralista, sino más bien algo logístico.

"No creo que beber sea malo. Es solo la forma en que lo hago yo. Personalmente creo que es realmente divertido e impresionante, pero no es el tipo de diversión que quiero cuando tengo un hijo. Pero no se trata de una postura moralista", expresó la actriz.

Desde el 2012, Hathaway está casada con el productor Adam Shulman, y fue cuatro años más tarde que se convirtió en madre por primera vez.