Supera violencia doméstica

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, reveló que pasó por malos momentos luego de que fuera víctima de violencia doméstica.

La actriz de telenovelas como Por Amar sin Ley habló sobre el tema durante un "IG" en su cuenta de Instagram, donde confesó que había sufrido abusos de parte de uno de sus ex novios, aunque no dio a conocer su nombre.

"Para mis papás fue muy difícil saber que yo estuviera viviendo una cosa así y por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada", exclamó.

RELACIÓN TÓXICA

Castro contó que eran muy jóvenes y que tenía baja autoestima, que no sabía valorarse y dejó que la violencia avanzara hasta convertirse en algo cotidiano. Fue entonces que decidió ponerle fin a esa relación tóxica y contarle a su familia, que es quien siempre la ha apoyado incondicionalmente.

"Soy lo único que tengo en la vida, a mí misma, y si yo no le echo ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va hacer por mí".

La intérprete decidió hablar de este tema porque formó parte de la conferencia "TEDxWomen".