Supera US $200 mil trasladar quemados

Tras asegurar que la temporada vacacional es la que registra el mayor número de niños quemados, la Fundación "Rigoberto Garza Cantú", dedicada a apoyar a personas con este tipo de lesiones, exhorta a la comunidad en general a extremar los cuidados y prevenir accidentes por quemaduras.

La presidenta de dicha asociación, Sonia Faz de Garza, refirió que redoblan las acciones encaminadas a prevenir accidentes por quemaduras, en donde los menores son los principales afectados principalmente en temporada vacacional y días de asueto.

Indicó que invitan a la población a incrementar las medidas preventivas durante las vacaciones de verano de los infantes, ya que es cuando más tiempo libre tienen y por ende empiezan a buscar la manera de entretenerse sin medir los peligros.

La presidenta de la Fundación "Rigoberto Garza Cantú" destacó la necesidad de difundir campañas preventivas a través de las cuales se eduque a la población sobre los riesgos que implican muchos artículos como son cerillos, encendedores, conexiones eléctricas, veladoras entre otros que pueden ocasionar un incendio.

Destacó que la Fundación que preside y que está vigente en Reynosa desde el año 2015, trabaja de manera coordinada con la Fundación Michou y Mau, misma que cuenta con una representación en esta entidad, ubicada en ciudad Victoria.

"Durante los últimos años la Fundación Michou y Mau ha trasladado a más de 40 niños de esta entidad al hospital de Galveston, en Texas, en donde son especialistas en la atención de menores de 18 años", dijo.

Resaltó la entrevistada que la atención de un niño quemado es un derecho que tienen los infantes y en un estado donde no se cuenta con las facilidades para salvarle la vida, tiene el derecho de ser trasladado a donde lo puedan atender.

Reiteró la invitación a la población a revisar instalaciones eléctricas antes de realizar conexiones además de evitar que los menores se acerquen a la estufa, líquidos calientes o enciendan cerillos o veladoras.

Exhortó a la comunidad en general a extremar cuidados y evitar ser parte de las estadísticas que colocan a Reynosa en primer lugar en el estado en incidencia de niños quemados.

"Les recomendamos que apaguen todas las cosas incluyendo veladoras, lumbre y que extremen cuidados con los líquidos y alimentos calientes además de que eviten quemar basura o encender fuego a la hierba generada en terrenos baldíos", dijo.

Mencionó que el propósito de la Fundación es incrementar los apoyos a niños con quemaduras, ya que los traslados a hospitales especializados como el Shriners, ubicado en Galveston, Texas, el más cercano a Tamaulipas, oscila entre los 200 y 300 mil dólares.

Indicó que para poder costear los gastos de traslados de estos menores, realizan diversas actividades a lo largo del año y ejemplificó que el 8 de agosto llevarán a cabo una conferencia a beneficio de la fundación Michou y Mau, titulada "La diferencia entre estar en paz y tener paz", en la ciudad de Mission, Texas.

Finalmente agregó que "nunca serán suficientes los médicos y los hospitales si no aprendemos como evitar quemarnos, por eso es necesario estar en campaña preventiva permanente, para que los niños aprendan a prevenir este tipo de accidentes y no se quemen".

Lo que no se debe hacer

> No comience a prestar primeros auxilios antes de garantizar su propia seguridad (interrumpa la corriente eléctrica, use guantes de protección contra productos químicos, etc.)

>No aplique pomadas, aceite, ni haldi (cúrcuma) a la quemadura, ni use algodón en bruto sobre esta

>No aplique hielo, dado que este solo profundizará la lesión

>Evite el enfriamiento prolongado con agua, dado que ello provocará una hipotermia

>No rompa las ampollas hasta que estas puedan ser tratadas con pomadas antibióticas por un prestador de servicios médicos

>Evite el contacto directo de la herida con cualquier tipo de tejido, dado que ello podría provocar una infección

>No aplique ningún tipo de medicación tópica hasta que el paciente haya recibido la atención médica adecuada.

Lo que se debe hacer

>Detener el proceso de quemadura quitando la ropa e hidratando las partes afectadas

>Extinguir las llamas haciendo rodar a la persona en el piso o cubriéndola con una manta, o bien utilizando agua u otros líquidos que ayuden a apagar el fuego

>Usar agua corriente fresca para reducir la temperatura de la quemadura; en caso de quemaduras químicas, remover o diluir el agente químico irrigando con grandes cantidades de agua

>Envolver al paciente en un paño o una sábana limpia y transportarlo al establecimiento adecuado más cercano para que reciba atención médica.

Quemaduras: Un problema de Salud Pública

De acuerdo a la OMS, la tasa de mortalidad infantil por quemaduras es siete veces más elevada en los países de ingreso bajo y mediano que en los de ingreso alto

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial por provocar alrededor de 180 mil muertes al año.

De acuerdo con la organización, la mayoría de los decesos se dan en los países de ingreso bajo y mediano, y casi dos tercios, en las regiones de África y de Asia Sudoriental.

Incluso la tasa de mortalidad infantil por esta causa es siete veces más elevada en los países de ingreso bajo y mediano que en los de ingreso alto.

En el caso de México, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, a través del Anuario de Morbilidad 1984-2017, en 2017 se dieron 122 mil 47 casos, cuyo número varió según el mes.

Así, en enero se tuvieron 9 mil 317 casos; febrero, 8 mil 877; marzo, 11 mil 186; abril, 9 mil 663; mayo, 9 mil 690; junio, 12 mil 239; julio, 9 mil 871; agosto, 11 mil 898; septiembre, 9 mil 396;octubre, 9 mil 506; noviembre, 10 mil 673 y diciembre, 9 mil 731.

Según la OMS "las quemaduras no fatales son una de las principales causas de morbilidad, que incluye hospitalización prolongada, desfiguración y discapacidad, lo que suele generar estigmatización y rechazo".

PREVENIBLES

A diferencia de otras lesiones, la mayoría de quemaduras podrían haberse evitado con medidas tan simples como no colocar ollas ni recipientes con líquidos calientes en el piso y no dejar a los niños sin supervisión.

71% Los líquidos calientes son la causa más importante de quemadura.

60% los niños más afectados son los que tienen entre 1 y 4 años de edad, es decir, aquellos que recién aprenden a caminar y aquellos que aún no van al colegio.





ESPECIALISTAS. La Fundación Michou y Mau coordina los esfuerzos para canalizar a niños quemados, y su traslado al hospital Shriners, en Galveston.

SECUELAS. Las cicatrices de las quemaduras no sólo son físicas. Quedan en el alma.

SEDE. El Shriners Hospitals, ubicado en Galveston, está especializado en la atención de infantes.