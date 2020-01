Supera miedo al teatro

En 2019 Yahir cumplió 40 años y con ello creció su interés por probar nuevas cosas, proyectos que lo reten y aquellos que hagan sentir a sus hijos orgulloso de él.

Por ello, aunque afirma que no es actor ni bailarín, el sonorense llega este mes a la cartelera teatral con su tercera puesta en escena, "Hoy no me puedo levantar".

NADA SENCILLO

El músico interpretó a finales del año pasado "Jesucristo superestrella", trabajo que le dio el valor para ahora incursionar en el musical basado en las letras del grupo español Mecano.

Yahir confesó que sencillo no ha sido, pero "¿para qué es la vida si no para retarse a uno mismo?"

"Le tenía miedo al teatro. Tuve que tomar cursos, prepararme y tener maestría particular. ¿Para qué son los retos? Pues para tomarlos. Cuando Alejandro (Gou) me ofreció la obra, la verdad es que le tenía miedo o más bien respeto, porque es una obra de tres horas y media. Vi ´Hoy no me puedo levantar´ 14 veces con distintos elencos, la primera versión la vi ocho y siempre me gustó", dijo.

ENSAYA Y ESTUDIA

Aunque era de su agrado el montaje, Yahir afirmó que, si quería hacerlo bien y demostrar que es un artista versátil, tenía que prepararse, por eso además de seguir con clases de vocalización, buscó perfeccionarse en aquello en lo que se considera no es tan bueno.

"No soy actor, he actuado, hice cinco telenovelas, eso lo tengo claro y me gusta ser honesto con el público y no mentir. Ese mismo respeto me ha incitado a comenzar a ensayar, estudiar expresión corporal, acentos, baile. Aquí hay diálogos y en ´Jesucristo superestrella´ sólo eran canciones que me aprendí. El problema es aprenderte textos, coreografías y rolas, que es en lo que le he enfocado mucho", señaló.

TRABAJA CON SUS ÍDOLOS

Estar en las producciones teatrales le ha permitido a Yahir compartir escenario con algunos de sus ídolos de juventud, con quienes creció escuchando sus canciones y quienes de alguna manera lo incitaron a ser músico y ahora actor.

"Nunca pensé compartir escenario con personajes como el señor Erik Rubín o Reyli Barba, yo crecí con ellos, sus canciones las canté en ´La academia´ y ahora estar con ellos y aprender es algo que aún no lo creo. Es algo que pasa también ahora con ´Hoy no me puedo levantar´, comienzo a conocer a un montón de grandes actores y compañeros".

CON BELINDA

Entre las sorpresas gratas que el cantante ha tenido en los días previos al estreno de la obra producida por Alejandro Gou y que se presentará en el Centro Cultural Teatro 2 el 31 de enero, es Belinda, su excompañera en el programa "La voz" y de quien sólo tienen buenas palabras.

"Belinda es una chica cuya carrera he visto desde hace años pero ahora que estoy con ella me sorprende lo disciplinada y entregada que es. Podrán decirse muchas cosas de ella pero para mí es una profesional a la que hay mucho que aprenderle, es una chava que está desde niña en esto y mantenerse en esta carrera no es sencillo y ella lo ha logrado hacer", comentó.

ALISTA DISCO

Si bien estará metido en el teatro, Yahir no descarta ni desea dejar de lado su faceta musical y continúa preparando nuevos temas e incluso un disco, pero afirmó que "todo a su tiempo".

Por lo pronto, el intérprete de "Alucinado" dice que se encuentra satisfecho con cada pasó que ha dado en los 18 años de carrera que tiene y que de pocas cosas se ha arrepentido, por lo que su familia puede sentirse orgulloso de lo que ha logrado.

"He llegado a una edad en la que me doy cuenta que el tiempo pasó, ya no soy ese niño que llegó con ilusiones a ´La academia´, ya crecí, aprendí y ahora quiero que mi hijo vea que su papá es valiente y se arriesga y quiere seguir aprendiendo".