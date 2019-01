Supera las adicciones

"Agradezco que Sony me haya entendido, me brinde su confianza y sobre todo que esté dando un toque muy especial a estas canciones con las que regresaré oficialmente a la producción discográfica". Reyli Barba, cantautor.

El cantautor Reyli Barba aseguró que recuperó el pulso de su vida, de la disciplina, del amor a la música, a la creación, al arte, y que goza de buena salud tras superar la crisis de adicciones que lo mantuvo alejado casi dos años de los escenarios y producciones discográficas.

En entrevista, el exintegrante del Grupo Elefante afirmó que la recuperación de su pulso tiene una razón.

"Eso es gracias al creador que me ha dado la oportunidad de hacer catarsis para llorar por la vida, porque el llorar para mí es un regalo".

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Al preguntarle sobre el tiempo perdido, el autor de temas como "Desde que llegaste" y "Amor del bueno", afirmó: "El tiempo no existe para mí y debo decir que el tiempo sí perdona, porque el tiempo es Dios y él me dio una segunda oportunidad".

"Reflexioné que no estaba viviendo bien desde julio de 2015 y de esa fecha a ahora he venido trabajando desde mi interior sólo para recuperarme a través de la música; nunca me dio coraje ni vergüenza por lo que había vivido, simplemente acepté que estaba llevando una terrible y desastrosa vida".

Detalló que viene lleno de salud, pero antes que eso colmado de confianza.

"De amor por la vida y de amor por la familia, en un camino donde sigo siendo aprendiz, porque ahora siento que me estacioné a los nueve años de edad y estoy empezando a dar mis primeros pasos, porque la nueva vida que llevo es 180 grados distinta a la que llevaba hace algunos meses, por eso mi cuerpo se limpió a base de agua y té".

CONCIENCIA Y PLENITUD

Consideró que la vida pasada es una bendición con muchos éxitos, "pero ahora lo más importante en este momento de conciencia y plenitud, es que estoy a favor de los que más lo necesitan, esos autores que están esperando una oportunidad para trascender, para ser escuchados y de eso se trata la vida en este año".

"Por eso, a través de la editora en la que estoy con Simón Medina, Monster Music, estamos lanzando un gran talento como Panchin Carrillo, un compositor y un buen productor".

Respecto a su regreso discográfico, Reyli Barba indicó que para abril lanzará cuatro sencillos, todos bajo la producción de la empresa en la que ha estado en los últimos cinco años.