Supera la enfermedad

También mostró ya estar en una playa listo para correr.

"Me hace muy feliz poder decirles que... ¡estoy muy bien! Y ya he superado el Covid", se lee en el texto.

"Como bien saben, tuve resultado positivo. La transmisión del virus me llegó a través de un amigo que a pesar de estar vacunado, se contagió de Covid y, a su vez, me contagió", detalla.

SE AUTOAISLÓ

Recuerda que tan pronto supo de la enfermedad, se autoaisló siguiendo los protocolos sanitarios y las recomendaciones médicas especializadas.

Apunta que los doctores le indicaron un coctel de suplementos y medicinas durante siete días, entre ellas vitamina C, hidroxicloroquina, ivermectina, ibuprofeno y aspirina.

"Sólo un día tuve fiebre y un poco de tos. El resto de los días me sentí muy bien. Las pruebas de Covid ya me dieron dos veces negativo, y me siento mejor que nunca. Gracias a Dios, ¡ya estoy al 100 por ciento!", celebra.

LO CRITICAN

El anuncio ha generado cientos de "Me gusta", pero también comentarios negativos por el mal mensaje que deja entre la gente.

"Sólo como comentario la vacuna no previene que alguien se contagie de Covid, no mal informes con tu comentario, que bueno que estás bien", escribió la usuaria Rosy Rivera.

"Eduardo no está mal informando, no sólo es quien lo dice, lo ha dicho muchas personas", respondió en los comentarios Silvia Moctezuma.

Hubo quien comentó desde el punto de vista religioso y el que aseguró que los vacunados son los "contagiantes".