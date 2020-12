Supera IMSS máximo de hospitalización por Covid-19

Refirió que la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México y en el Estado de México alcanza un 86 por ciento y 95 por ciento, respectivamente.

Indicó que actualmente en el Valle de México hay 3 mil 221 pacientes hospitalizados y la ocupación promedio es de 90 por ciento con 3 mil 573 camas.

"Tenemos que ser transparentes en la ocupación hospitalaria. No somos optimistas, no podemos decir que tenemos un número infinito de camas; es la ocupación máxima que hemos tenido en todo el año. En la Ciudad de México el primer pico se alcanzó en mayo. Ahora tenemos una ocupación máxima que no creíamos que íbamos a tener", dijo.

"Ese llamado que hacemos a la ciudadanía a quedarse en casa es en serio. Todavía tenemos camas, hemos seguido ampliando la capacidad hospitalaria. Cada día el IMSS continúa abriendo espacios para atender a los pacientes, sin embargo, si este número sigue de la manera en como está aumentando corremos el riesgo de tener que dejar de atender otras patologías".

Alertó que el pronóstico es que si no disminuye la alta la transmisión de Covid-19 en el Valle de México, en la segunda o tercera semana de enero se podría llegar a la ocupación hospitalaria del 100 por ciento.

"Pero podemos disminuir la transmisión, podemos suspender ese incremento que se tiene tan elevado; todo depende de cómo responda la población para disminuir la transmisión, el incremento de número de camas es nuestra responsabilidad".

Precisó que el IMSS atienden a poco más de 60 por ciento de los hospitalizados por Covid-19 a nivel nacional y, de este porcentaje, en la Ciudad de México se atiende un 65 por ciento.