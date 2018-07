Supera 'Hotel Transylvania 3' a 'Rampage' en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hotel Transylvania 3: Monstruos de Vacaciones encabezó la taquilla de EU y Canadá en su primer fin de semana en cartelera y dejó muy atrás a la película de acción Rascacielos: Rescate en las Alturas con Dwayne 'La Roca' Johnson.

Sony Pictures calculó este domingo que la cinta familiar de dibujos animados recaudó 44.1 millones de dólares en ambos países.

Hotel Transylvania 3 superó fácilmente a Rascacielos, que no despegó en su primer fin de semana. El filme de Universal Pictures recaudó sólo 25.5 millones a nivel nacional. Según se reportó, la cinta protagonizada por 'La Roca' tuvo un costo de producción de 125 millones de dólares.

En segundo lugar quedó Ant-Man and the Wasp, de Disney y Marvel, que recaudó 28.8 millones en su segunda semana en cartelera, 62 por ciento menos que la semana pasada.

Estimado de venta en taquillas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore:

1. Hotel Transylvania 3: Monstruos de Vacaciones, 44.1 millones de dólares

2. Ant-Man and the Wasp, 28.8 millones

3. Rascacielos: Rescate en las Alturas, 25.5 millones

4. Los Increíbles 2, 16.2 millones

5. Jurassic World: El Reino Caído, 15.5 millones

6. 12 Horas para Sobrevivir: El Inicio, 9.1 millones

7. Sorry to Bother You, 4.3 millones

8. Sicario: Día del Soldado, 3.9 millones

9. Tío Drew, 3.2 millones

10. Ocean's 8: Las Estafadoras, 2.9 millones