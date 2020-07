Supera crisis

El cantante Ed Sheeran ha reconocido que aunque ha tenido muchos momentos gratos a lo largo de su carrera, cuando estuvo en uno de sus puntos álgidos, en el 2015, se dejó llevar por la depresión y la ansiedad, reportó Entertainment Weekly.

SE CONFIESA

En una entrevista para el segmento Chasing the Present Summit, que la editorial Hay House presenta en YouTube, el artista indicó que el cansancio por sus giras, su mala alimentación y el hecho de no ver el sol afectaron a su salud mental.

"Todo se redujo a una mala dieta, a beber (alcohol) y luego no ver la luz del sol en absoluto. Y no estaba haciendo ejercicio. Creo que hacer ejercicio es algo realmente importante para mantener a la gente feliz", indicó el famoso.

La celebridad indicó que estando de gira se quedaba despierto y consumía alcohol toda la noche, y que los autobuses que usó para realizar sus giras lo transportaban por las noches a las localidades y él se la pasaba durmiendo en los trayectos.

FUE UN CAOS

"Los autobuses se estacionaban debajo de las arenas y yo dormía en el autobús todo el día y luego me despertaba y luego salía a hacer el espectáculo, a beber, y tomar de vuelta el autobús. No vi la luz del sol durante, como, tal vez como cuatro meses", recordó Sheeran.

"Todo es diversión y juegos al principio, todo es rock ´n´ roll y es divertido, y luego comienza a ponerse triste. Así que creo que eso es probablemente lo más bajo que he estado y me engorde un poco y simplemente no estaba saludable".

Durante ese tiempo, en el que el intérprete no dejó de preguntarse cuál era el punto de las cosas que hacía, luchó contra ataques de pánico mientras estaba en lugares públicos como el metro, o aviones o supermercados.

"Es una paranoia extraña en mí que asume que todos van a ser horribles cuando generalmente la gente es muy amable", indicó el cantante, quien explicó que su estilo de vida empeoró debido a que tiene una personalidad muy adictiva.

MODERACIÓN LA CLAVE

Confesó que recientemente leyó la biografía de Elton John y que logró identificarse con varias de las acciones y actitudes que el músico dijo que tomó durante su ascenso a la fama, como los atracones de comida o alcohol y la tristeza que le generaba.