Supera capítulo Covid-19

Sergio Pérez dejó atrás lo que consideró una pesadilla, luego de dar positivo a Covid-19, y ya está en Bélgica para preparar la carrera en una de las pistas que mejor se le da.

"Fueron dos, tres semanas muy difíciles después de que di positivo en el virus, fue mucha incertidumbre, parecía que podía regresar a la segunda carrera en Silverstone, no fue así", comentó Checo en un video subido a su página de YouTube.

"Estoy contento de que puedo regresar, que ya pasó esta pesadilla, perdimos dos carreras importantes en un campeonato corto, esperemos no nos perjudique mucho al final. En ese momento lo más importante era mi salud".

El jalisciense marcha octavo en la tabla de pilotos con 32 puntos y puede pelear por la cuarta posición, que le pertenece a Charles Leclerc (45), de Ferrari, en un trazado donde ha conseguido cinco Top 10 desde 2012.

Checo se presentará en Spa-Francorchamps con el quinto lugar en el pasado Gran Premio de España.

"Fue una carrera muy física con el calor y tuvimos que tener mucho cuidado con la gestión de neumáticos para que la estrategia de una parada funcionara. El equipo hizo un gran trabajo para que pudiera recuperar la velocidad rápido y ahora que he hecho esa carrera, me siento mucho más preparado para este fin de semana.

"Hicimos un gran trabajo la última vez en la clasificación en Montmeló y lo llevamos a la carrera, así que espero que podamos seguir la racha en Spa, buscamos conseguir muchos puntos y avanzar en el Campeonato de Constructores", dijo el tapatío.

NO VE MOTIVOS DE CAMBIOS

EN RACING POINT

Sergio Pérez reiteró el mensaje que recibió de Racing Point días antes a la carrera en Barcelona hace dos semanas sobre su continuidad en el equipo para 2021.

Previo al inicio de actividades del Gran Premio de Bélgica, el piloto mexicano volvió a sortear los cuestionamientos sobre una inminente llegada del alemán Sebastian Vettel a la escudería que el próximo año pasará a llamarse Aston Martin.

"La respuesta que recibo del equipo es que todos queremos continuar", aseguró Pérez.

"No veo el motivo por el que deberíamos cambiar nada, no veo ninguna razón para cambiar. Creo que estamos disfrutando de una gran temporada en la pista y las cosas están funcionando muy bien en el equipo. No espero ningún cambio".