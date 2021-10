Supera cáncer de próstata

¿Cómo me sentí? Sentí una combinación de conmoción, horror y, curiosamente, alivio, ¡al menos ahora lo sé!... ´¿Voy a morir?´. Eso era todo lo que podía pensar". Rob Halford, Líder de Judas Priest

"Hace un año sostuve mi pequeña batalla contra el cáncer, lo superé y ahora, gracias a Dios, está en remisión.

"Eso sucedió mientras todos estábamos encerrados (por la pandemia), así que las cosas suceden por una razón en cuanto a la secuencia de los eventos. Solamente tengo gratitud por estar en este punto de mi vida, todavía haciendo lo que más amo", manifiesta el intérprete de "Breaking the Law" a Heavy Consequence, en entrevista.

SE CONFIESA

Precisamente hace unos meses publicó sus memorias, Confess. Ahí, el legendario vocalista metalero reveló que los síntomas comenzaron en 2017.

"¿Cómo me sentí? Sentí una combinación de conmoción, horror y, curiosamente, alivio, ¡al menos ahora lo sé!... ´¿Voy a morir?´. Eso era todo lo que podía pensar. Conocí a tipos que murieron por cáncer de próstata. ´No, no vas a morir, Rob´, dijo el Dr. Ali", cuenta Halford en el volumen.

Añade que fue sometido con éxito a una prostatectomía el año pasado, al igual que sesiones de radioterapia.

FUE AGOTADOR

Cuando le fue detectado un tumor en el apéndice también se le practicó una apendicectomía. Todo ello lo califica de "agotador".

"Ha sido un año agotador, no puedo negarlo, pero estoy encantado de haberlo superado. Siento que he tenido las MOT (pruebas médicas) más completas que un dios del metal puede tener".

Vince Neil se cayó del escenario el pasado viernes, durante un show, y fue trasladado urgentemente a un hospital.

El cantante de Mötley Crüe, de 60 años, participaba en solitario en el festival Monsters on the Mountain (M on the M), en Pigeon Forge, Tennessee, cuando se acercó al borde del entarimado y cayó, de una altura de 1.20 metros, por un hueco frente a un altavoz.

Neil fue socorrido por miembros de su equipo y un elemento de seguridad, pero cojeaba. Una ambulancia lo condujo a un hospital cercano y TMZ reportó que estaba consciente y le realizaron radiografías, cuyo resultado no trascendió.