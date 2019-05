Supera bullying con deporte

Ciudad de México.

El actor Jesús Ochoa reveló que debido a su aspecto físico durante su adolescencia sufrió bullying y tuvo que refugiarse en el deporte para superarlo.

Ochoa produce el musical "A los 13", que aborda diversos temas en la etapa adolescente como la amistad, el amor, la importancia de conocerse a sí mismo y el bullying. Al preguntarle cómo vivió esa etapa respondió: "de la fregada".

'La Naranja mecánica' de Stanley Kubrick llega al teatro

Me fue muy mal. Estaba panzón y con el ojo más chueco. Me refugiaba mucho en el fútbol, el béisbol y básquetbol, también en la imaginación, pues leía mucho".

Para defenderse de los niños que lo atacaban y se burlaban Jesús se hizo amigo de un chico alto que estudiaba dos grados más que él.

Tuve que conseguir a un guarura, le decían ´El Marro´. Me hice amigo de él y entonces ya no se me acercaban tan fácil, porque a unos nos tocaba más duro".

Ante tal experiencia fue que se animó a producir la obra "A los 13", que se estrenará el 26 de mayo en el Teatro Libanés, en esta ciudad, pues desconoce cómo viven los adolescentes y a qué problemas se enfrentan.