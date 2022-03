Súper deportistas

Desde el 2020, mujeres enfermeras, médicas, laboratoristas, investigadoras, paramédicas, y demás personal del sector salud han combatido a la pandemia de Covid-19 en el mundo.

Sin portar una capa o recibir un reconocimiento, las ellas invirtieron más de 12 horas al día en atender a pacientes contagiados por coronavirus, y el tiempo restante lo emplearon en pasar tiempo con su familia y practicar algún deporte para mantener el equilibrio entre la parte física y emocional.

En la Ciudad de México, las enfermeras Raquel Mata, quien juega "flag football", y Miriam Quiroz, que practica montañismo, son el claro ejemplo del papel de la mujer en la sociedad.

"Yo no me considero heroína, simplemente un profesional que realiza su labor con entusiasmo, compromiso y amor", comentó Mata.

DEFENSIVA INTACTA

Dentro y fuera del emparrillado, Raquel Mata es la encargada de liderar las jugadas.

Algunos días porta su jersey para jugar de "flag football" y otros, usa el uniforme de enfermera para ayudar a pacientes Covid-19, pero no es su único rol, también está la familia.

"La responsabilidad es mucha porque no sólo debes ser fuerte en el trabajo, sino también con la familia. Tenemos en México un sistema matriarcal donde muchas situaciones giran entorno a las mujeres, entonces, fueron muchos cambios y repito responsabilidad. En mi hogar tuve que diseñar una ruta de acceso y estrategias para que yo pudiera ingresar a casa llevando el menor riesgo para la familia", aseguró Mata, quien juega en la Liga de Tocheros.

Más allá de los estereotipos y los modelos que dicta la sociedad, Raquel considera que cada mujer es única y representa mucha fortaleza.

"Jamás le permitan a alguien que las haga sentir que no valen, que no pueden o no tiene derecho. Nunca dejen de soñar porque los sueños se cumplen", compartió.

ALCANZANDO SUEÑOS

La Malinche, el Nevado de Toluca, el Nevado de Colima, Sierra Negra, Cofre de Perote, el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba, son algunas de las montañas y volcanes que Miriam Quiroz ha escalado.

Desde las alturas, la deportista de 50 años recuerda cómo ha cambiado su vida desde hace dos años cuando la pandemia de Covid-19 llegó al País.

"Ha significado un gran reto ya que no había imaginado el tener que pasar por está situación que al principio se tornó muy difícil y angustiante por lo ´nuevo´ de está patología y lo contagiosa que era, pero a la vez, también es una gran responsabilidad y compromiso al ver que el pueblo mexicano ponía su esperanza, su salud y su vida en nuestras manos", comentó la enfermera que labora en el Hospital General de México.

"El ser mujer y profesionista me hace una persona muy sensible ante el sufrimiento de las personas, pero a la vez fuerte y comprometida".

Este 8 de marzo, Miriam desea ser un ejemplo para todas las mujeres que día a día luchan por cumplir sus sueños.

"Es una oportunidad que me da la vida de poder servir a la sociedad y en honor a las que ya no lo pueden hacer", finalizó.