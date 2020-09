Suministra lodo en vez de agua

Altamira, Tam.

En las tomas domiciliarias sólo sale "lodo", en vez de agua potable, motivo de la inconformidad de los altamirenses quienes pagan puntualmente el servicio. Niños y personas de la tercera edad han enfermado de la piel.

Mario Tavera, uno de los usuarios inconformes, solicita la intervención de las autoridades estatales, así como de la Semarnat y Conagua, pues señala que es inconcebible que el organismo operador esté suministrando ese servicio.

Señaló que hay personas, principalmente bebés y personas de la tercera edad quienes se están enfermando de la piel debido a la pésima calidad del agua.

Precisa que muchas familias esperan a que llueva para llenar recipientes y almacenar el agua, toda vez que la de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado indudablemente no es apta para el uso humano.

Y es que el líquido presenta un fuerte olor desagradable, además de un tono amarillo ocre debido a que no está bien tratada, "parece lodo, parece agua de los drenajes... No puede ser. Si no pagamos, rápido nos la cortan, pero ellos sí pueden manejar ese servicio tan pésimo".

Por su parte Kenia Huerta, informó que a su bebé le salieron erupciones en la piel y al llevarlo al dermatólogo, le explicaron que se debía al agua turbia que proporciona la Comapa de Altamira.

Pidieron al nuevo gerente general Raúl Manzur Manzur, a que se ponga a trabajar y solucione este tipo de problemas, pues a unos días de que tomó el cargo no se han visto resultados favorables.

