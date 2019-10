Suman más solicitantes de adopción, que niños

Tenemos más de 70 expedientes de matrimonios y no es unos sí y otros no, sino es un niño tiene que estar totalmente liberado para que puedan ser entregados". Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Tamaulipas

Madero, Tam.- Alrededor de 70 parejas están en la lista de espera para adoptar a un bebé o menores de cinco años en Tamaulipas, sin embargo de estas edades no existen muchos, informó la presidenta del DIF Estatal, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

Afirmó que niños hay muchos, pero no bebés y que desgraciadamente los matrimonios piden que sean menores de cinco años, "por eso invitamos a la ciudadanía que sean compasivos y vean que todos los menores no dejan de ser niños, sobre todo porque tienen la esperanza de obtener un hogar, tener una familia, tener padres, tener abuelos, amigos y vecinos".

Sobre la tramitología de adopción, la primara dama de la entidad dijo que hay exceso de matrimonios en espera y niños que aún no han sido liberados de la patria protestad; "tenemos más de 70 expedientes de matrimonios y no es unos sí y otros no, sino es un niño tiene que estar totalmente liberado para que puedan ser entregados".

Asimismo indicó que el DIF Tamaulipas realiza todo tipo de pruebas a los matrimonios solicitantes a fin de garantizar la buena y permanente estancia en el seno familiar.

"Es un estudio muy profundo, se hacen estudios psicológicos, se visita a los vecinos, el estudio socioeconómico en donde se escoge a los mejores papás para ciertos niños".

Precisó que en las Casas Hogar del DIF hay niños de 12, 13 y hasta 18 años de edad, "pero los matrimonios quieren normalmente a un bebé menor de 5 años. Son muchos más matrimonios en espera que niños para darlos en adopción".

Por último señaló que en lo que va de la administración se tienen 65 menores en convivencia con sus futuros padres y entregados ya jurídicamente 50 menores.