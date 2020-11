Suman 94 mil 808 muertes y 961 mil 938 infecciones por Covid-19

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que México suma 94 mil 808 defunciones por Covid-19, 485 más que el pasado viernes, así como 961 mil 938 casos positivos, un incremento de 6 mil 810 con respecto al día previo.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, señaló que el índice de positividad es de 40%, es decir, que la semana 43 cerró con dos puntos porcentuales menos que la anterior.

Sobre la epidemia activa, destacó que está conformada por 50 mil 468 pacientes, los cuales fueron diagnosticados en los últimos 14 días, por lo que aún pueden transmitir el virus SARS-CoV-2, y detalló que esta cifra equivale a 5% del total de casos acumulados.

Desde que se reportó el primer caso de Covid-19 a principios de marzo a la fecha, 710 mil 940 personas se han recuperado de la enfermedad respiratoria, es decir, 73% de toda la población que ha padecido coronavirus.

Alomía Zegarra puntualizó que el país cuenta con 28 mil 881 camas generales para atender a pacientes con Covid-19, de éstas, 19 mil 297 están disponibles y 9 mil 584 ocupadas, resaltó que en las últimas dos semanas, Chihuahua y Durango tienen una ocupación de 86% y 75%, respectivamente, por lo que retornaron a un semáforo epidemiológico rojo.

En camas críticas o que cuentan con un ventilador mecánico, el funcionario federal indicó que existen 10 mil 661, de las que 7 mil 823 están disponibles y 2 mil 838 ocupadas. Chihuahua es la entidad con menor disponibilidad, con 38%, seguida por Aguascalientes, con 42%, y Zacatecas, con 50%.

El director General de Epidemiología recordó que la temporada invernal ya comenzó y se extenderá hasta marzo o abril próximo, es por ello que se prevé una mayor circulación de virus respiratorios.

"A éstos se sumará el SARS-CoV-2, así como la influenza estacional que conlleva a enfermedad grave; sin embargo, recordemos que para grupos de riesgo se dispone de una vacuna, por lo que invitamos a quienes no se hayan aplicado la dosis, buscar la clínica más cercana y obtener la vacuna", dijo.

Agregó que mientras no exista una vacuna contra el nuevo coronavirus es indispensable que la sociedad mantenga las medidas de higiene y sana distancia.

"No podemos dejar de lado los hábitos del lavado frecuente de manos con agua y jabón; si no tenemos, entonces con alcohol gel, para asegurar desinfección en manos, además de no tocarnos ojos, nariz y boca, porque son las vías de entrada a nuestro sistema respiratorio del virus SARS-CoV-2, y lo mejor que podemos hacer, es continuar con la sana distancia, en la medida que podamos contribuir, ayudamos a que la epidemia se contenga y disminuya", refirió el funcionario.