Suman 77 liberados en caso Ayotzinapa

Cd. de México.- Un juez dejó en libertad a otros 24 detenidos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, en septiembre de 2014, con lo que suman 77 liberados, de un total de 142, acusó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.

El funcionario consideró como la vieja práctica del "sabadazo" la resolución del Juez Primero de Distrito en Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ordenó ayer la liberación absoluta e inmediata de policías municipales de Iguala y Cocula, así como miembros de Guerreros Unidos y funcionarios de Protección Civil estatal.

"De mantenerse esta tendencia y como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días, y con motivo del quinto aniversario de los hechos de la noche de Iguala, pueden otorgarse diversas libertades", advirtió.

Ante esta situación, el también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, creada por decreto presidencial, acusó que el Poder Judicial está en la "podredumbre" y encubre a torturadores.

Encinas refirió que la resolución es una afrenta a los trabajos de investigación que realiza el Gobierno federal, pues el juez habla de tortura, pero no finca ninguna responsabilidad a los supuestos torturadores, como debe ser.

"El juez interpreta con mucha laxitud la ley pero no imparte justicia, y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, y esto representa de nueva cuenta las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior", expuso en conferencia de prensa.

"En política no hay coincidencias, y si vemos las resoluciones, con toda seguridad y mucho en ánimo de calentar el ambiente político, y desviar la atención, yo digo, para proteger -porque a quién se le está acusando, a nadie- al régimen anterior y sus responsabilidades, se están otorgando libertades absolutorias a los perpetradores".

Con esta tendencia, agregó, podrían salir libres otros de los principales perpetradores del ataque a los estudiantes, como Sidronio Casarrubias y César Nava.

El subsecretario recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que iniciará procesos para determinar la responsabilidad de funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en la investigación, en particular Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de al República; Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y José Aarón Pérez Cano, quien era titular de la Oficina Especial para el Caso Ayotzinapa cuando se fincó la llamada "verdad histórica".