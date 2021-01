Suman 688 reacciones adversas a la vacuna

Ciudad de México.

A casi un mes de que inició la vacunación contra Covid-19, se han notificado 688 reacciones alérgicas por la aplicación de la vacuna de Pfizer y BioNTech, de las cuales 21 fueron graves, 19 son en mujeres y 2 en hombres, sin que exista aún alguna explicación científica sobre este fenómeno, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Han ocurrido en una edad promedio de 38 años y hay un intervalo de 28 a 64. La mayoría han sido mujeres, 19 de los 21. ¿Por qué? No hay una explicación hasta este momento, es muy poca información como para hacer una inferencia estadística, epidemiológica o clínica sobre el particular", mencionó en la conferencia de prensa sobre covid-19.

En este momento, en el país, ocho personas siguen hospitalizadas, 13 fueron dadas de alta y las entidades federativas donde han ocurrido son Guanajuato (1), Hidalgo (1), Chihuahua (2), Estado de México (2), Oaxaca (2), Yucatán (2), Ciudad de México (4) y Coahuila (7), señaló.

Esta estadística, indicó, también es relevante porque está asociada a los lotes de vacunas y en este momento no hay una asociación de un lote en particular que haya causado alguna de estas ESAVI (Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización) de importancia.

En ese sentido, añadió que estos no deben sorprender ni ser motivo de preocupación y estarán subiendo de número.

"Entiéndase por favor el contexto. En la medida que haya más personas que se vacunan habrá más personas que tengan alguno de los síntomas que son clasificados como ESAVIs", mencionó.

Señaló que el 97% son eventos no graves, es decir, presentaron dolor en el sitio donde se colocó la inyección, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, mareos o síntomas menores que se quitan en un periodo de dos o tres días, pero ciertamente están los graves que representan el 3% y que requieren una atención específica.

LOS CLASIFICAN

"Estos son clasificados de acuerdo a lo que les va ocurriendo a las personas porque la primera prioridad es atenderlas, cuidarlas y ayudarles a resolver el problema. Pero el segundo elemento importantísimo es la información que esos eventos producen para poder conocer cómo se comporta en la población esta vacuna, es parte de la fármaco vigilancia", señaló.

Comentó que la alergia grave puede ser una contraindicación médica para que alguien se coloque la vacuna contra covid-19, siempre y cuando sea relativa, y requiera una vigilancia en particular, pero no impide del todo el utilizar el producto. Si la contraindicación es absoluta no podrá ser vacunada la persona.

"¿Qué se puede hacer con personas que tienen antecedentes de alergia grave? Se recomienda no vacunarlas con la vacuna Pfizer y BioNTech. Se debe esperar a otra vacuna. Por esa razón, es importante que al momento de la vacunación y esto es lo que se está preguntando al momento, que no olviden que tienen antecedente de alergia grave", apuntó.

En las otras vacunas, comentó, hasta el momento no se tiene esa restricción; específicamente se refirió a la de AstraZeneca, la que ya se le dio la autorización de emergencia.

Actualización

de vacunas

López-Gatell informó que el día de hoy fueron administradas 59 mil 15 dosis y desde el 24 de diciembre de 2020 que inició la vacunación contra covid-19 a la fecha se han aplicado 415 mil 417 dosis.

"Ya empezamos a poner las segundas dosis y van mil 958 personas con el esquema completo y se completarán las 2 mil 975 que fueron vacunadas el 24 de diciembre de 2020 y faltarían 413 mil 459 del total de aplicadas", apuntó.